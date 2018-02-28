В Крыму отложили рассмотрение вопроса об отсрочке курортного сбора

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Крымский парламент отложил рассмотрение вопроса о переносе взимания курортного сбора на 1 мая 2019 года в связи с необходимостью уточнений в бюджете, сообщил в среду глава комитета парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Вчера вечером пришла бумага из министерства финансов Российской Федерации. Для уточнения цифр в бюджете этого года просят на март перенести рассмотрение этого вопроса, чтобы провести уточнения между нашим и их минфином. Поэтому до марта отложили", — сказал журналистам Черняк. Вопрос из повестки сессии был исключен.
Ранее депутаты госсовета Крыма приняли местный закон, согласно которому эксперимент должен начаться с 1 мая 2018 года, сумма сбора с мая по сентябрь составит 10 рублей за сутки, в остальное время — 0 рублей.
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