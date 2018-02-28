В Крыму отложили рассмотрение вопроса об отсрочке курортного сбора

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Крымский парламент отложил рассмотрение вопроса о переносе взимания курортного сбора на 1 мая 2019 года в связи с необходимостью уточнений в бюджете, сообщил в среду глава комитета парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Вопрос о внесении изменений в закон республики "О введении курортного сбора" был включен в повестку дня очередной сессии, которая проходит в среду. Поправкой предлагалось внести изменения в статью 3, где написано, что курортный сбор взимается на территории эксперимента с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года, заменив в ней дату начала эксперимента на "с 1 мая 2019 года".

"Вчера вечером пришла бумага из министерства финансов Российской Федерации. Для уточнения цифр в бюджете этого года просят на март перенести рассмотрение этого вопроса, чтобы провести уточнения между нашим и их минфином. Поэтому до марта отложили", — сказал журналистам Черняк. Вопрос из повестки сессии был исключен.

Ранее депутаты госсовета Крыма приняли местный закон, согласно которому эксперимент должен начаться с 1 мая 2018 года, сумма сбора с мая по сентябрь составит 10 рублей за сутки, в остальное время — 0 рублей.

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