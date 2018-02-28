Роспотребнадзор сообщил о высокой активности вируса гриппа в 12 странах

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Высокая интенсивность циркуляции гриппа отмечается в 12 странах, средняя — в 20, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В 12 странах: Албании, Люксембурге, Чешской Республике, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Ирландии, Словакии, Швеции, Украине и Косово — зарегистрирована высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа, в 20 — средняя, в 8 – низкая интенсивность", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, широкое распространение вирусов гриппа зафиксировано в странах Северного полушария, в Европейском регионе также отмечается более высокая активность вирусов гриппа типа B по сравнению с вирусами типа A.

По данным Flu News Europe, на наличие вирусов гриппа обследовано более 3,2 тысячи проб, из которых доля проб, положительных на вирусы гриппа, составила 51%. В структуре циркулирующих вирусов гриппа преобладали вирусы гриппа В (67% положительных проб), доля вирусов гриппа А составила 33%.

В РФ отмечается снижение числа субъектов с превышением недельных эпидемических порогов. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту зафиксировано в двух городах РФ.

По данным Роспотребнадзора, среди детей возрастной группы 0-2 года недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в девяти субъектах, среди детей возрастной группы 3-6 лет – в 11 субъектах, среди детей 7-14 лет — в девяти, среди лиц старше 15 — в семи субъектах.

Более 6,2 тысячи человек были обследованы лабораторно за отчетную неделю. В 583 случаях были обнаружены вирусы гриппа А, в 426 – вирусы гриппа В, добавили в ведомстве.