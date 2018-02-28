В Госдуме предложили ввести единые требования к ручной клади

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев (ЕР) предложил ввести единые для всех авиакомпаний требования к ручной клади, об этом депутат рассказал "Парламентской газете".
"Сначала мы обратимся в Росавиацию. Если регулятор сможет своими силами навести порядок в этом вопросе, то это один вариант решения проблемы. Если мы не найдём поддержки и понимания, то будем вносить поправки в ФАП: надо помимо веса прописать размеры, габариты багажа, который пассажиру можно с собой брать на борт", — рассказал Сураев.
"Должна быть унификация, чтобы россиянин в любой точке страны понимал, что он может пронести на борт, а что нет. Самое главное — это удобство пассажиров", — сказал Сураев.