В Госдуме предложили ввести единые требования к ручной клади

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев (ЕР) предложил ввести единые для всех авиакомпаний требования к ручной клади, об этом депутат рассказал "Парламентской газете".

Как пишет издание, согласно 133-му пункту Федеральных авиационных правил, пассажиру гарантировано право провоза в самолёте ручной клади без дополнительной платы, но напрямую в документе нормы багажа, который можно взять в салон, не прописаны, поскольку их устанавливают сами перевозчики.

"Сначала мы обратимся в Росавиацию. Если регулятор сможет своими силами навести порядок в этом вопросе, то это один вариант решения проблемы. Если мы не найдём поддержки и понимания, то будем вносить поправки в ФАП: надо помимо веса прописать размеры, габариты багажа, который пассажиру можно с собой брать на борт", — рассказал Сураев.

Как уточнил депутат, требования к габаритам могут варьироваться в зависимости от типа воздушного судна: для самолётов малого размера могут действовать одни нормы, для трансконтинентальных лайнеров — другие, но это должны быть чёткие и понятные правила, которые не меняются каждый день.

"Должна быть унификация, чтобы россиянин в любой точке страны понимал, что он может пронести на борт, а что нет. Самое главное — это удобство пассажиров", — сказал Сураев.