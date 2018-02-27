Патрушев обсудил с коллегой из Таиланда безопасность российских туристов

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник встретился в Бангкоке с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Таиланда Ванлопом Рагсанахом и обсудил безопасность российских туристов, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Николай Патрушев и Ванлоп Рагсанах подчеркнули, что связи между Россией и Таиландом продолжают укрепляться по всем направлениям, в том числе и в сфере безопасности. Стороны подчеркнули высокий уровень доверия, существующий между Российской Федерацией и Королевством Таиланд", — говорится в сообщении.

Собеседники обсудили перспективы углубления российско-таиландских отношений в области безопасности.

"Отдельное внимание уделено обеспечению безопасности пребывающих на отдыхе в этой стране российских туристов", — отмечается в сообщении.

В этот же день состоялось четвертое заседание российско-таиландской рабочей группы по вопросам безопасности. С российской стороны в ней приняли участие представители аппарата Совета безопасности, Минюста, Генпрокуратуры, МИД, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга.

Как уточнили в пресс-службе, рассмотрен широкий спектр двусторонних отношений по линии правоохранительных органов, спецслужб, министерств юстиции. Затронуты вопросы взаимодействия на антитеррористическом треке, в том числе в области пресечения финансирования терроризма, в сфере информационной безопасности, противодействия экстремизму и транснациональной преступности. Обсуждена также военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.