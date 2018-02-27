Turkish Airlines прекратит авиасообщение между Ставрополем и Стамбулом

ПЯТИГОРСК, 27 фев — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 15 марта прекращает авиасообщение между Ставрополем и Стамбулом, обсуждается сезонное сотрудничество, сообщил глава ставропольского аэропорта Николай Апальков.

Рейсы между Ставрополем и Стамбулом выполняются регулярно — два раза в неделю.

"В августе 2017 года у нас был вице-президент авиакомпании… после мы получили сообщение, что с 15 марта они прекращают авиасообщение между Ставрополем и Стамбулом", — заявил Апальков на совещании в думе края.

По его словам, с авиакомпанией обсуждается налаживание сезонного авиасообщения — летом и до октября. Однако окончательного решения пока не принято, добавил глава аэропорта.

Как отметил на совещании министр дорожного хозяйства и транспорта края Роман Петрашов, авиакомпания будет работать с аэропортом Краснодара, а причинами отказа сотрудничать со Ставрополем стали низкая загрузка рейсов и неполное соответствие взлетно-посадочной полосы международным стандартам.

Кроме этого, министр сообщил, что аэропорт Ставрополя в текущем году намерен увеличить пассажиропоток на 16,4% до 414,6 тысячи человек. По его словам, рост пассажиропотока в 2017 году составил 8,5% и достиг 356,2 тысячи человек.