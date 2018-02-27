Николай Басков рассказал, куда нужно ездить в России, чтобы было весело

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. "Господи, надо бросать пить!" — сказала незнакомая женщина, увидев Николая Баскова где-то на полустанке под Тюменью.

Почему он там оказался, как проводит свободное время, где находятся его самые любимые места и почему наши летчики — лучшие, артист рассказал в интервью РИА Новости.

Вы также узнаете:

— как Николай Басков поменял свое отношение к жизни;

— как сумел разглядеть красоту вокруг;

— что нужно поменять в России;

— где найти краба размером с самого Николая;

— в каком кафе он жил в Нижнем Новгороде;

— какую рыбу поймал в Астрахани;

— и куда сбегает певец, когда не хочет никого видеть и слышать.

© Фото из личного архива Николая Баскова Певец Николай Басков © Фото из личного архива Николая Баскова Певец Николай Басков

— Я очень люблю свою страну. И когда все в ней начинают ругать, мне становится печально. Ведь люди, видящие плохое во всем, к сожалению, не замечают хорошее, а оно происходит!

— Минусы — это дороги, безусловно. Например, от Иванова до Ярославля дорога плохая, скажу вам, как путешествующий человек. Прям плохая дорога. Ну, значит, надо обратить внимание на то, что ее нужно сделать.

© Фото из личного архива Николая Басков Певец Николай Басков © Фото из личного архива Николая Басков Певец Николай Басков

— Если завтра все оставят артиста в покое, послезавтра он застрелится. Потому что это смысл твоей работы — твоя стопроцентная узнаваемость, это то, к чему ты шел все эти 20 лет. И ты благодарен каждому человеку, который тебя узнал, тебе не жалко с кем-то сфотографироваться: сделать совместное селфи — это секунда, а у человека будет хорошее настроение.

Если ты артист, народный артист, ты от народа не отворачиваешься.

Обо всем этом подробнее — в интервью Николая Баскова, которое выйдет на Ria.ru в ближайшее время.