Россия стала популярнее у туристов из мусульманских стран

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. По предварительным данным, в 2017 году Россию посетило порядка 9,5 миллионов туристов из мусульманских стран, сообщает Ростуризм.

Ранее наша страна поднялась на пять пунктов в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма Global Muslim Travel Index и заняла в нем 44 место из 130. "Она обогнала Китай, Канаду, Швейцарию, Швецию, Норвегию и целый ряд других популярных в туристическом отношении стран", — уточняет ведомство.

Ростуризм поясняет, что мусульмане чаще всего путешествуют в страны, где исповедуется ислам – Малайзию, Индонезию и другие.

"Россия, где в некоторых регионах преобладает мусульманское население и сильны исламские традиции, также представляет интерес как туристическое направление", — говорят эксперты Федерального агентства.

В настоящее время Ростуризмом совместно с представителями туриндустрии реализуется проект Halal Friendly в рамках комплексной программы "Русское гостеприимство". Участниками программы становятся отели, гостиницы, рестораны, предлагающие халяльное меню. Большое внимание уделяется подготовке гидов-переводчиков.

"Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году количество представителей данной религии, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличится до 156 млн человек, а рынок мусульманского туризма составит 200 миллиардов долларов", – говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.