Россия за год улучшила положение в рейтинге халяль-туризма на пять позиций

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма Global Muslim Travel Index (GMTI) 2017 года поднялась на пять позиций по сравнению с прошлым годом и заняла 44-е место, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Ежегодный рейтинг Global Muslim Travel Index (GMTI) составляется исследовательской компанией CrescentRating совместно с MasterCard. Россия в рейтинге 2017 года, где проранжированы 130 стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), заняла 44-е место, улучшив свои позиции по сравнению с 2016 годом сразу на 5 позиций (было 49-е место). Среди конкурентных преимуществ халяль-туризма в РФ эксперты назвали безопасность, широкую сеть авиамаршрутов и возможность путешествия всей семьей", — говорится в сообщении.

Самым популярным туристическим направлением мира для мусульманских путешественников в рейтинге GMTI третий год подряд остается Малайзия. В топ-5 направлений исламского туризма также вошли ОАЭ, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия.

Согласно индексу GMTI версии 2017 года, наибольшее количество стран, пригодных для поездок мусульман, расположено в Азии и Африке. Далее следуют Океания и Европа. Хуже всего с условиями для мусульманских гостей ситуация обстоит в Южной Америке: Уругвай, Сальвадор и Колумбия замыкают список стран, перечисленных в GMTI-2017.

Что касается лучших неисламских направлений, наиболее предпочтительных для мусульманских туристов, то здесь первенство за Сингапуром. Также в первой пятерке Таиланд, Великобритания, Южная Африка и Гонконг. На шестой позиции — Япония, далее следуют Тайвань, Франция, Испания и США. Российская Федерация в этом рейтинге на 16-й позиции, впереди Китая, Южной Кореи, Канады и Бельгии.

"Все больше стран улучшают свои предложения для обслуживания халяль-рынка. Для таких молодых путешественников важны цифровые технологии, возможность свободного доступа в интернет, свобода перемещения по миру в обязательном сочетании с элементами мусульманского образа жизни, например, такими, как халяльная еда и закрытые одежды", — подчеркнул исполнительный директор CrescentRating & HalalTrip.

По оценкам CrescentRating, в 2016 году в мире путешествовали 121 миллион мусульманских туристов (в 2015 году — 117 миллионов), что составляет 10% от всего международного туристического трафика. В общей сложности исламские путешественники потратили на международные поездки в прошлом году 155 миллиардов долларов.