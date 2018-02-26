"Остановите самолет, я слезу!": как пережить крики и капризы детей в дороге

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Надо запретить полеты с детьми младше шести лет! — такие жесткие заявления не редкость для семейных и женских форумов. В примерах — рассказ, как малыш при перелете в Таиланд всю дорогу без перерыва орал "ой-ой-ой!"

Пассажиры Lufthansa с ужасом вспоминают "демонического" кроху, который превратил восьмичасовой полет в непрерывный кошмар. Однако ребенок мог быть болен.

О том, как избежать таких проблем и сделать полет комфортным для ребенка и других пассажиров, — в материале РИА Новости.

Полет child-free

Постоянно возникают предложения создать специальные места для семей с детьми — как раньше были, к примеру, салоны для курящих. Многие готовы доплачивать за рейсы "только для взрослых".

Туристическая информационная служба Airfarewatchdog.com провела опрос более 4000 путешественников — 52 процента высказали мнение, что семьи с детьми до 10 лет должны сидеть в отдельной части самолета, пишет Lonely Planet.

Некоторые авиакомпании — Malaysia Airlines, AirAsiaX, Scoot и низкобюджетная индийская IndiGo — уже создали child-free (свободные от детей) зоны.

"Так же, как пассажиры готовы заплатить больше за дополнительное пространство для ног, они, без сомнения, будут платить, чтобы сидеть в салоне без детей", — утверждает Трейси Стюарт, представитель Airfarewatchdog.

Но, по словам эксперта, например, американские авиакомпании не готовы идти на такие меры. "Вопрос слишком спорный и, по крайней мере сейчас, самые громкие голоса принадлежат семьям, которые в основном против этой идеи, — говорит Трейси Стюарт. — Кроме того, родители поясняют, что дети зачастую наименее назойливые пассажиры. Почему бы не открыть специальный салон для тех, кто решил принести сильно пахнущую еду или шумит после выпивки?"

Звездный контраст

© AP Photo / Invision/ Joel Ryan Джордж Клуни с супругой Амаль © AP Photo / Invision/ Joel Ryan Джордж Клуни с супругой Амаль

В начале января жену футболиста Андрея Аршавина Алису сняли с рейса вместе с младенцем и няней, и это вызвало большой резонанс.

Сейчас "Аэрофлот" готовит иск против скандальной мамы. Ее поведение привело к задержке вылета и, соответственно, убыткам авиакомпании. Алиса Аршавина также намерена судиться с перевозчиком. По ее словам, дочь заболела после того, как их вывели из самолета.

Пример совсем другого рода: Джордж Клуни с женой и шестимесячными детьми, близнецами Эллой и Александром, летели в Великобританию из США. Своим соседям по самолету они раздали шумоподавляющие наушники и открытки с извинениями за возможные неудобства.

Конечно, обеспечить наушниками пассажиров не всем по карману, но некоторые сознательные родители предлагают своим соседям беруши.

Котов смотрели

Первое, о чем говорят эксперты, дети — не помеха для путешествий, неважно, летите вы по делам или в отпуск.

"До трех месяцев летать ребенку нежелательно, организм не подготовлен. Потом — пожалуйста, если нет каких-то специальных ограничений", — считает Дамира Кулакова, врач-педиатр с 50-летним стажем. Ее внуки каждый год с самого раннего возраста летают из Мурманска в Крым и обратно.

"Ноу-хау нет, все само собой происходит, трудности, конечно, бывают, — рассказывает Ксения Апостолова, мама двоих мальчишек. Она призывает пассажиров к терпению — детям тяжело сидеть на одном месте продолжительное время. "Я выпускаю их в проход, как-то человек семь бегали, котов смотрели, общались", — вспоминает Ксения.

Опытные путешественники нередко сетуют, что даже один ребенок может испортить полет. "Меня как-то пятилетний примерно мальчик ударил. Никаких причин для этого не было, — вспоминает москвичка Наталья Иванова, регулярно совершающая длительные перелеты. — Сначала бегал по салону, когда его мама отлучилась в туалет, потом подошел ко мне и ударил по ноге. Вроде бы и маленький совсем, но было больно".

Автор этих строк была свидетелем, как расшалившиеся дети постоянно задевали пассажирку с загипсованной рукой. Родители не обращали внимания на происходящее.

Удары ногой по впереди стоящему креслу — уже классика перелетов. Практически каждый хоть раз, да сталкивался с этим.

"Просто невозможно ребенка посадить и долгое время удерживать на одном месте, так будет только хуже окружающим, он начнет капризничать, скандалить, — объясняет Ксения Апостолова. — Последняя претензия, которую я помню: меня одна женщина убеждала, что я должна на три с половиной часа занять полуторагодовалого ребенка чтением книг".

Люлька без очереди

Публикация от Tatyana Anizrum (BCK) (@__________anizrum) Май 29, 2016 в 4:42 PDT

В авиакомпаниях призывают заранее предупреждать о том, что летят дети. По правилам "Аэрофлота", ребенку до года и весом до 11 килограммов может быть предоставлена детская люлька, если самолет оборудован креплениями для нее. "О желании воспользоваться люлькой на борту самолета заявите, пожалуйста, не позднее, чем за 36 часов до вылета", — просят в авиакомпании.

Многие перевозчики дополнительно к норме провоза багажа позволяют бесплатно взять с собой детскую коляску или люльку. "Складную прогулочную коляску не обязательно регистрировать в качестве багажа. В большинстве аэропортов ее можно использовать вплоть до дверей авиалайнера, — уточняют в авиакомпании Lufthansa. — Наши сотрудники заберут ее у вас перед входом в салон и возвратят после приземления".

По правилам большинства авиакомпаний, на регистрацию пассажиры с маленькими детьми проходят без очереди.

Беспокоиться о гигиенических проблемах, тем более менять подгузники в салоне, не стоит. Самолеты, как правило, оборудованы всем необходимым. "Мы нередко летаем к родственникам из Москвы в Читу. Обычно "Уральскими авиалиниями". Пеленать удобно. Как в любом кафе или ресторане, в туалете есть специальная доска, — делится опытом Ксения Ядрышкина, мать двоих детей, трех лет и девяти месяцев. — Воду приносили в любых количествах, брали соску мыть в кипятке".

Едим когда хотим

За 36 часов до вылета стоит и сообщить о необходимости специального питания. Детское, младенческое меню, как правило, предлагают все авиакомпании.

Публикация от @anaseregina Окт 13, 2016 в 10:26 PDT

Детское питание Emirates включает в себя не только основное блюдо, фрукты, десерты, но и походную зубную щетку и разноцветные пластиковые приборы. "Пахло горячее восхитительно, — делится своими впечатлениями российская туристка. — Щеточка оказалась отличной. Мы потом с удовольствием пользовались ею в путешествии".

Как сообщает "Аэрофлот", на рейсах продолжительностью полета более трех часов пассажиры с детьми дошкольного возраста могут получить питание в удобное для них время. Также врачи советуют взять с собой привычную для ребенка еду или любимое лакомство — это поможет сгладить стресс от перелета.

Кормить или не кормить

© Depositphotos / romrodinka Мужчина с грудным ребенком в салоне самолета © Depositphotos / romrodinka Мужчина с грудным ребенком в салоне самолета

Другой вопрос — как подготовить самого юного путешественника к полету. Некоторые родители стараются утомить ребенка, в надежде, что он уснет быстрее и дорога пройдет незаметно. Педиатры не советуют так поступать. "Лучше, чтобы ребенок хорошо выспался, и покормите его за час до перелета, — говорит Дамира Кулакова. — Питание должно быть обычное, как всегда, никаких особых ограничений нет".

Младенцев, напротив, перед полетом лучше не кормить, а дать молоко или смесь во время взлета и посадки. "Перепады давления на борту вызывают отек внутри уха. Поэтому кормить младенцев стоит во время самых тяжелых моментов — взлета и посадки, — объясняют во врачебно-консультационном пункте скорой помощи. — Глотательные движения помогают снизить заложенность ушей, снять неприятный эффект".

Еще один универсальный рецепт, которым делятся родители, — соска, чтобы уши не закладывало. Детям постарше можно дать леденцы или воду, сок.

Удостоверение пилота — детям

Практически все авиакомпании предлагают детям развлечения на борту. В S7 Airlines доступны два вида тематических наборов: "Путешествуем с S7" и "Космос". Юные пассажиры могут играть вместе с родителями в одну из нескольких познавательных и настольных игр, решать задачки на логику или создавать рисунки восковыми мелками в книжке-раскраске. Задания рассчитаны на детей разного возраста.

Lufthansa, помимо детских комплектов, предлагает виртуальные развлечения — специальные детские игры для скачивания. Также там выдадут летную книжку, куда можно записывать свои дальнейшие полеты. Когда она заполнится, детям вручат удостоверение пилота.

Но это вовсе не значит, что родителям не надо заботиться о досуге своего ребенка. Например, взять любимые игрушки, игры и мультфильмы на планшете, телефоне или ноутбуке, те же пазлы.

Публикация от Галина (@mylifenjoy2girls) Апр 24, 2016 в 4:25 PDT

Общение со сверстниками тоже нелишнее. "Не все родители против идеи детского салона, — говорит Трейси Стюарт из Airfarewatchdog. — Полет вместе с другими семьями, безусловно, ослабит стресс и чувство неловкости, которое некоторые испытывают, когда их ребенок плачет на глазах у всех".