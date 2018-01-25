"Аэрофлот" готовит материалы для подачи иска против Алисы Аршавиной

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. "Аэрофлот" подсчитает сумму ущерба за инцидент с супругой футболиста Андрея Аршавина Алисой и потребует с нее компенсацию, заявил заместитель гендиректора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Ранее в январе "Аэрофлот" сообщил, что Алиса Аршавина, летевшая бизнес-классом, была снята 6 января с рейса, следовавшего из Москвы в Алма-Ату. Согласно сообщению компании, пассажирка проигнорировала требования бортпроводников, в частности пыталась пересадить няню своих детей, имевшую билет в экономический класс, в бизнес-класс, а также за 200 метров до взлетно-посадочной полосы отстегнула ремни безопасности у себя и своего ребенка, и при начале движения самолета тот не находился в кресле.

"Что касается Аршавиной, мы действительно готовим сейчас материалы для направления в суд. Установлен факт совершения противоправного действия на борту воздушного судна", — сказал Александров на пресс-конференции. Он отметил, что, по имеющейся информации, полиция намеревается привлечь ее к административной ответственности.

"Мы сейчас ведем расчеты и после установления суммы убытков мы обязательно обратимся в суд для их возмещения", — отметил Александров. В начале января "Аэрофлот" отмечал, что понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка самолета, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо.

Ранее в интервью RT сама Аршавина заявила, что со своей стороны намерена "довести дело до суда в отношении проводницы по статье "Нанесение вреда здоровью". Она пояснила, что имеет в виду здоровье дочери, которая, по ее словам, заболела после того, как их вывели из самолета.