"Аэрофлот" готовит материалы для подачи иска против Алисы Аршавиной

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. "Аэрофлот" подсчитает сумму ущерба за инцидент с супругой футболиста Андрея Аршавина Алисой и потребует с нее компенсацию, заявил заместитель гендиректора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.
"Что касается Аршавиной, мы действительно готовим сейчас материалы для направления в суд. Установлен факт совершения противоправного действия на борту воздушного судна", — сказал Александров на пресс-конференции. Он отметил, что, по имеющейся информации, полиция намеревается привлечь ее к административной ответственности.
"Мы сейчас ведем расчеты и после установления суммы убытков мы обязательно обратимся в суд для их возмещения", — отметил Александров. В начале января "Аэрофлот" отмечал, что понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка самолета, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо.
Ранее в интервью RT сама Аршавина заявила, что со своей стороны намерена "довести дело до суда в отношении проводницы по статье "Нанесение вреда здоровью". Она пояснила, что имеет в виду здоровье дочери, которая, по ее словам, заболела после того, как их вывели из самолета.