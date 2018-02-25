Путин поручил расширить маршрут "Золотого кольца"

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня расширить перечень населенных территорий, входящих в туристический маршрут "Золотое кольцо России", соответствующий документ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.
"Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с привлечением Ассоциации развития исторических поселений "Русская провинция", Ассоциации "Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)", Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" и представить предложения, предусматривающие… расширение перечня муниципальных образований, входящих в состав туристского маршрута "Золотое кольцо России". Срок – 30 июня 2018 года", — говорится в документе.
Путин также поручил увеличить доходы местных муниципальных образований, на территориях которых расположены исторические поселения. Кроме того, правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ поручено повысить туристическую и инвестиционную привлекательность малых городов и исторических поселений.
Согласно документу, Путин также поручил создать механизмы распространения "лучших практик развития малых городов и исторических поселений". Кроме того, президент поручил установить порядок определения предельной стоимости государственной историко-культурной экспертизы, а также проведения археологических работ на территориях исторических поселений. Также правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ поручено усовершенствовать порядок и условия проведения археологических изысканий на территориях исторических поселений, а также уточнить критерии, исходя из которых муниципальное образование является историческим поселением.
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В Хангаласском улусе Якутии находится национальный природный парк "Ленские столбы". Это тянущиеся на многие километры вертикально вытянутые скальные образования высотой до 220 метров, громоздящиеся вдоль берега реки. Ученые предполагают, что подобный рельеф начал формироваться порядка 400 тысяч лет назад во время поднятия Сибирской платформы.
Самое большое по площади минеральное озеро Европы находится в Палласовском районе Волгоградской области. Минерализация воды в озере Эльтон в полтора раза превышает концентрацию солей Мертвого моря. Водоросли Dunaliella salina придают его солевому раствору красноватый оттенок.
Над долиной реки Биюк-Карасу в Крыму возвышается Белая скала. Ее высота — 325 метров над уровнем моря, а перепад между долиной и вершиной скалы — 100 метров. В силу своего необычного внешнего вида скала стала довольно популярным фоном для съемок многих фильмов. Ее можно увидеть в лентах "Человек с бульвара Капуцинов", "Всадник без головы", "Подземелье ведьм" и многих других.
Остров-град Свияжск — одна из главных достопримечательностей Татарстана. Он находится на слиянии рек Свияги и Щуки. Свияжск ведет свою историю со времен Ивана Грозного. На острове находятся четыре монастыря, в них сохранились постройки 16-го века.
Кунгурская ледяная пещера — одна из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Она находится в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы. Эта седьмая в мире гипсовая пещера по своей протяженности и одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России.
Селигер — это целая система озер ледникового происхождения, общая площадь которой превышает две тысячи квадратных километров. Селигер принимает 110 притоков, а из него вытекает лишь одна река Селижаровка. Вода в озере настолько прозрачная, что можно рассмотреть дно на глубине до пяти метров. На одном из островов озера находится Нило-Столобенская пустынь — православный мужской монастырь, основанный в 1594 году.
Самый крупный водоем Кавказского биосферного заповедника носит поэтическое название — озеро Безмолвия. Его площадь составляет порядка 190 тысяч квадратных метров. Озеро находится на высоте 2530 метров в верховьях реки Имеретинки. Название водоема объясняется довольно просто. Чтобы подняться к нему, путешественник идет вдоль русла горной реки, где стоит шум от множества ручьев и водопадов, к которому со временем привыкаешь. Но оказавшись у водной глади озера, турист бывает буквально оглушен его тишиной.
> Глава Углича Светлана Ставицкая попросила президента РФ Владимира Путина внести город в список поселений туристического маршрута «Золотое кольцо России»
> «Номер один в списке уже есть, и это Углич» , – прокомментировал Путин. Министр культуры Владимир Мединский добавил, что программа развития маршрута была восстановлена в 2017 году. Теперь города будут бороться за право попасть в «Золотое кольцо России».
...и вот после этого уже надо было давать содержание этой новости.
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