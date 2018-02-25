Путин поручил расширить маршрут "Золотого кольца"

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня расширить перечень населенных территорий, входящих в туристический маршрут "Золотое кольцо России", соответствующий документ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.

"Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с привлечением Ассоциации развития исторических поселений "Русская провинция", Ассоциации "Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)", Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" и представить предложения, предусматривающие… расширение перечня муниципальных образований, входящих в состав туристского маршрута "Золотое кольцо России". Срок – 30 июня 2018 года", — говорится в документе.

Путин также поручил увеличить доходы местных муниципальных образований, на территориях которых расположены исторические поселения. Кроме того, правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ поручено повысить туристическую и инвестиционную привлекательность малых городов и исторических поселений.

Согласно документу, Путин также поручил создать механизмы распространения "лучших практик развития малых городов и исторических поселений". Кроме того, президент поручил установить порядок определения предельной стоимости государственной историко-культурной экспертизы, а также проведения археологических работ на территориях исторических поселений. Также правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ поручено усовершенствовать порядок и условия проведения археологических изысканий на территориях исторических поселений, а также уточнить критерии, исходя из которых муниципальное образование является историческим поселением.