В Финляндии заскучали по деньгам "сумасшедших русских", пишут СМИ

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские туристы стали меньше тратить в Финляндии, тогда как раньше они могли "носить деньги пакетами", пишет Yle.
Деньги "сумасшедших русских" могли уйти на самые разнообразные вещи. Так, один человек мог заказать в ресторане все блюда из меню только для того, чтобы их продегустировать. В отелях были пилоты частных самолетов — на случай, если российские туристы захотят сменить обстановку. Россияне тратили деньги даже на аренду кошки.
Однако теперь российские туристы в Финляндии перестали бездумно тратить деньги: например, вместо походов по ресторанам они чаще готовят себе еду сами. Также снизилось количество туристов, и они теперь останавливаются на меньший срок.