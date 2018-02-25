Роспотребнадзор предупредил о вспышке брюшного тифа в Пакистане

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о вспышке брюшного тифа в Пакистане, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства.

"Один из ведущих вузов Пакистана — Университет Ага-Хан — сообщил 23 января, что причиной вспышки брюшного тифа в Хайдарабаде (центральный район Пакистана) является загрязнение воды высокоустойчивым штаммом возбудителя этого заболевания. Министерство здравоохранения провинции Синд исключает такое заключение и не информирует о количестве заболевших, однако, по данным специалистов Университета Ага-Хан, количество заболевших детей более десяти", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по официальным данным, в стране с ноября 2017 года зарегистрировано более 100 случаев брюшного тифа.

Установлено, что продолжающаяся вспышка вызвана серотипом Р58 S.typhi, который в настоящее время распространился за пределы города Хайдарабад.

Также в ведомстве просят учитывать эту информацию при планировании поездок в страну.