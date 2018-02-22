Россияне смогут оформлять визы в Габон по прилету в страну

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Власти Габонской Республики включили Российскую Федерацию в число государств, гражданам которых могут оформляться въездные визы на срок пребывания до 90 дней непосредственно в аэропорту "Леон Мба" столицы страны Либревиля, сообщил сайт МИД РФ.

"Для получения визы необходимо заполнить миграционную карточку, предъявить загранпаспорт, срок действия которого превышает 6 месяцев с даты въезда, а также действительное международное свидетельство о вакцинации с требуемым набором прививок. Стоимость визы составляет 45 тысяч франков КФА, или около 70 евро", — сообщил МИД.

Для продления срока пребывания в Габонской Республике необходимо обратиться в местные миграционные органы.