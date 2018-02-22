Россия вышла на восьмое место по темпам роста турпотока на Кубу

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Посол Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвер Порталь заявил на встрече с руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым, что по темпам роста туристических потоков на Кубу Россия переместилась с 12 на 8 место, сообщает Ростуризм.

"Туристический поток между Россией и Кубой в последнее время растет, причем в обоих направлениях. По данным Росстата, за 9 месяцев 2017 года российские граждане совершили 53 тысячи поездок на Кубу, что более чем в два раза превышает позапрошлогодний показатель. Число турпоездок граждан Кубы в Россию за тот же период составило 22 тысячи – на 13% больше по сравнению с 2016 годом", — информирует ведомство.

На встрече с главой Ростуризма кубинский посол отметил, что "по темпам роста туристических потоков на Кубу Россия вышла с 12 на 8 место", и подчеркнул позитивную роль российской стороны в развитии туристического обмена между двумя странами.

Сафонов считает, что Куба для россиян не просто туристическое направление, так как наши страны связывают дружественные отношения, имеющие длительную историю.

"Мы активно сотрудничаем в экономической и гуманитарной сферах. Кубинские курорты привлекают россиян доступными ценами и качеством отдыха. Кроме того, Республика Куба является одной из самых безопасных для туристов стран Латинской Америки. Вместе с кубинскими коллегами мы продолжим работать над созданием максимально благоприятных условий для россиян, выбирающих Кубу в качестве места проведения отпуска", – отметил руководитель ведомства и предложил организовать мероприятие с участием ведущих российских туроператорских компаний, посвященное перспективам развития турбизнеса на кубинском направлении.

Сафонов также пригласил граждан Кубы посетить матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.