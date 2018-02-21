Российские парки и заповедники приняли 11 миллионов туристов

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Около девяти миллионов российских и иностранных гостей посетили национальные парки России, и еще два миллиона – заповедники, сообщает Ростуризм.

Это на 50% больше по сравнению с 2011 годом.

В ведомстве напомнили, что национальные парки Сочинский, Лосиный остров, Куршская коса, Прибайкальский, Русская Арктика, а также Кавказский и Байкало-Ленский заповедники посещают 2,5 миллионов эко-туристов ежегодно.

В дальнейшем создавать туристическую инфраструктуру парков и заповедников планируется в рамках проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть", разработанного Минприроды России и утвержденного в апреле прошлого года. Реализация проекта осуществляется полностью за счет внебюджетных источников.

Частные инвестиции пойдут на создание и экологических троп, смотровых площадок, наблюдательных пунктов, музеев, визит-центров, туристических стоянок и мест отдыха.

Всего в рамках проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть" планируется развивать экологический туризм на 22 охраняемых природных территориях России. В итоге экологический турпоток к 2021 году должен вырасти до 15 миллионов человек в год, а положительный опыт будет распространен на другие национальные парки.

На сегодняшний день в российскую систему ООПТ федерального значения входит свыше 240 заповедных зон. Доход заповедников и национальных парков от туризма составляет около миллиарда рублей в год.