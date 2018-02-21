МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Институт статистики Турции (TÜİK) сообщил, что россияне тратят на курортах на 28% меньше средств, чем туристы из других стран, пишет Ассоциация туроператоров России.

Стоимость проживания в отелях и перелет в этой статистике не учитывались. В нее вошли только те расходы, которые люди делают непосредственно во время своего пребывания в Турции.

В среднем каждый российский турист тратит во время поездки 458 долларов, на 28% меньше, чем среднестатистический иностранец. Средняя сумма расходов туристов в Турции составляет 630 долларов.

При этом немецкий турист тратит в Турции во время отпуска порядка 685 долларов, британский – 639 долларов, французский – 839 долларов. Самыми щедрыми для Турции являются гости из Австралии и Японии: они тратят 1312 и 1008 долларов, соответственно.

В АТОР объясняют невысокие расходы россиян тем, что большинство из них выбирают в Турции систему "все включено", предпочитая не покидать территорию отелей, и, соответственно, не тратиться на питание или развлечения вне отельных комплексов.

Средняя продолжительность поездок россиян также невелика на фоне остальных туристов. Наши соотечественники в среднем проводят в Турции 6,5 ночей, британцы — 8,3 ночи, немцы — 10,5 ночей, австралийцы — 16,3 ночи. При этом, уточняет АТОР, россияне по совокупному турпотоку в Турцию обошли многие страны. В 2017 году страну посетили 4,7 миллионов российских гостей.