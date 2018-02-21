EgyptAir не уведомляла Россию о восстановлении авиасообщения в феврале

ВЕНА, 21 фев — РИА Новости. Авиакомпания EgyptAir не уведомляла Минтранс РФ о начале полетов между Каиром и Москвой в феврале текущего года, сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

Ожидалось, что прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться со второй половины февраля 2018 года. Однако во вторник представитель EgyptAir заявила РИА Новости, что возобновление авиасообщения отложено до начала апреля по причине небольшого числа проданных билетов.

"Они не уведомляли, что начинают в феврале официально", — сообщил Соколов на вопрос, уведомила ли EgyptAir Минтранс РФ о переносе начала полетов на апрель.