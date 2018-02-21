В Крыму считают, что дорогие перелеты по России стимулируют выездной туризм

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Высокая стоимость авиарейсов внутри России не идет на пользу внутреннему туризму, а стимулирует поездки на отдых за границу, считает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"Вопрос высокой стоимости внутрироссийских авиаперелетов касается всех регионов РФ. Здесь по сути субсидируется выездной туризм, так как перелеты за пределы России зачастую дешевле", — сказал он РИА Новости.

Он отметил, что государство тратит огромные усилия на обустройство инфраструктуры и создания условий для качественного отдыха в Крыму. В случае дорогих авиаперелетов отдых на полуострове будет менее востребован, а Крым и другие курорты России будут проигрывать отдыху за рубежом.

"Стоимость перелета не должна составлять 40-60 процентов от всего тура, как это получается сегодня у нас. От общей стоимости отдыха, если это не отель высокого уровня и стоимости, это должно быть не более 20 процентов", — добавил Волченко.