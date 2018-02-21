В Крыму назвали важные преимущества отдыха на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Отдых с детьми в Крыму имеет важное преимущество перед отдыхом за рубежом – безопасность и своевременность оказания медицинской помощи, сказал РИА Новости в кулуарах форума "Открытый Крым" министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"Есть еще один серьезный довод для отдыха с детьми в Крыму – безопасность. Некоторые территории (за рубежом), которые сейчас открываются, я бы назвал рискованными в этом смысле. Крым здесь надежно защищен ", — сказал Волченко.

Кроме того, отдых с ребенком в Крыму исключит волнения и сложности в случае форс-мажорных обстоятельств, связанных с оказанием необходимой медицинской помощи, отметил министр.

"Не дай бог оказаться с больным ребенком за границей. Страховки, непонятные медицинские услуги, медикаменты, плюс большие переплаты – это реально большая проблема. Отдыхать с детьми внутри своей страны безопасней и спокойней", — пояснил Волченко.

Туристический форум "Открытый Крым" открылся в Крыму во вторник выставкой в Симферополе, на которой представлено более 200 фирм туротрасли. На форуме обсудили вопросы стоимости авиаперевозок, доступности, безопасности и качества отдыха, легализации туристического бизнеса, находящегося в тени, событийный и гастрономический туризм в Крыму. Второй день форума пройдет в среду в Ялте.

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