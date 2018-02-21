Как избежать проблем в поездках с животными

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Светлана Баева. В Испанию нельзя ввозить собак бойцовских пород, а "Аэрофлот" не пускает ни в салон, ни в багажный отсек бульдогов, грифонов и мопсов. Найти гостиницу, где разрешат заселиться вместе с питомцем, порой бывает непросто.

К поездке с любимой кошкой или собакой стоит подготовиться — и морально, и материально.

О возможных сложностях в поездках с животными, о том, как не потерять своего питомца и не лишиться запланированного путешествия, — в материале РИА Новости.

Пес с ним

В 2015 году журналист и писатель Виталий Абрамов выпустил книгу "Пес с ним" о путешествиях с собакой породы бордер-колли по кличке Кай. Он предупреждает: хотя четвероногий друг дарит массу положительных эмоций, самому животному приходится не так уж и легко.

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"В дороге собака вынуждена:

— спать в разы меньше обычного,

— есть непривычную еду,

— вдыхать сотни новых и сильных запахов,

— терпеть пинки в туристической толчее и ресторанах,

— шарахаться от резких звуков на вокзалах, в метро,

— выносить еще многое, чего нам, людям, и не понять".

За годы путешествий Виталий Абрамов составил список запретов: чаще всего с собакой нельзя появляться в продуктовых магазинах, аптеках, музеях, храмах, иногда — на кладбищах.

Облегчить жизнь животным в путешествиях можно по-разному. Активным собакам необходимы долгие прогулки, всем четвероногим — достаточное количество воды. Ослабят стресс игрушки или подстилка, взятые из дома.

"Кот Баюн" и моторюкзак

Если есть свой транспорт и животное привыкло к поездкам, проблем, как правило, не возникает. "Рюкзак на плечи, и она в нем сидит, на дорогу смотрит" — так описывает свои путешествия с собакой породы чихуа-хуа Тишей мотоциклистка Альбина. Песик полностью освоился на дороге: Тиша запрыгивает на мотоцикл, а по ходу движения глазеет на мелькающие пейзажи.

У хозяйки белой кошки Ольги Кузьминой свой рецепт: "Перед поездкой вечером начинаем принимать успокаивающее средство "Кот Баюн", оно действует не сразу".

Публикация от Ольга Кузьмина (@olga_driada) Авг 25, 2017 в 12:19 PDT

"Когда сильная жара, а в автобусе нет кондиционера, больше всего страдает кошка, — рассказывает Ольга. — Нужно запастись водой, чтобы давать пить и смачивать ей шерстку, особенно ушки и лапки". В холодное время года следует позаботиться о теплой переноске. В магазинах можно найти зимние сумки, а для пластмассовых продаются специальные чехлы.

"На дно переноски стоит положить домашний мягкий матрасик по размеру: для амортизации, теплоты и как антистресс", — говорит Ольга Кузьмина.

Нестандартный багаж

Публикация от Принцесса Пупырка • Exotic cat (@sadpuppicat) Июн 16, 2017 в 11:47 PDT

Еще на стадии планирования тура и покупки билетов необходимо внимательно ознакомиться с требованиями к перевозке животных. Усы, лапы и хвост документами не считаются. Согласно новым правилам (они вступили в силу в январе 2017 года), для провоза домашних, служебных и декоративных животных по территории России ветеринарные сопроводительные документы необязательны.

Но посетить ветеринара, скорее всего, придется. Часто авиакомпании требуют справку от ветеринарного врача или отметку в ветпаспорте, подтверждающую, что клинический осмотр животного проведен не ранее чем за пять дней до вылета, что животное здорово, вакцинировано.

© REUTERS / Stringer Котенок во время приема у ветеринарного врача в Бангкоке © REUTERS / Stringer Котенок во время приема у ветеринарного врача в Бангкоке

Большинство авиакомпаний принимают небольших животных в салон (до 5-8 килограммов вместе с клеткой), а крупных — в багажный отсек. На сайте "Аэрофлота" говорится, что "перевозка животного или птицы не включается в норму бесплатного провоза багажа и оплачивается как нестандартный багаж". Действуют специальные тарифы.

В авиакомпании SAS дороже всего стоит перелет животного в США и страны Азии — до 140 долларов. "Уральские авиалинии": на рейсах по России — 2500 рублей, по СНГ — 35 евро, в дальнее зарубежье — 60 евро.

Звериный билет в электронном виде

На борт принимают далеко не всех братьев наших меньших. В полет не возьмут собак, относящихся к так называемым брахицефальным породам (необычная форма головы с укороченной мордой), грызунов, пресмыкающихся, диких животных и птиц. Такие нюансы необходимо уточнять заранее. К тому же о провозе четвероногого нужно сообщать минимум за 24-36 часов до рейса.

Согласно новым правилам РЖД, перевозка в поездах дальнего следования по территории Российской Федерации мелких комнатных животных, собак и птиц осуществляется без предъявления ветеринарных документов.

С 11 января 2018 года на сайте РЖД предоставляется новая услуга — оформление электронной багажной квитанции для перевозки мелких домашних животных.

В зависимости от типа поезда или вагона перевозка может быть бесплатной, запрещена вовсе или оплачиваться по отдельному тарифу — от 258 до 3066 рублей. Для провоза крупных животных зачастую необходимо выкупать купе целиком.

"При покупке билета обязательно нужно говорить, что едете с собакой, — указывает Людмила на портале "ЗооТверь". — В составе поезда выделяются только несколько вагонов, где можно провозить животных. Бывают аллергики, и их предупреждают, что такие-то вагоны — с животными".

"Если в автобусе — платишь как за багаж. Некоторые водители настаивают на багажном отделении, приходится договариваться, доплачивать, — рассказывает Ольга Кузьмина. — Иногда за автобус платить не нужно. При покупке, например, единого билета в Крым оплачиваешь только поезд, а паром и автобусы бесплатно".

Невъездные котята

За границей нюансов намного больше. "При вывозе животного за рубеж оформляется ветеринарный сертификат международного образца", — предупреждает Россельхознадзор.

На сайте Еврокомиссии указывается, что "вакцинация против бешенства, задокументированная в паспорте домашнего животного или сертификате здоровья, является единственным требованием для собак, кошек и хорьков".

Прививки должны быть сделаны за 21-30 дней до поездки. Некоторые страны требуют дополнительные документы. Например, для поездки с кошкой, хорьком, собакой в Финляндию, Ирландию, Великобританию или на Мальту нужно подтверждение профилактики против эхинококкоза (гельминтов).

В бар с питомцем

Во многие страны, в том числе и ЕС, запрещается ввоз котят и щенков младше трех-четырех месяцев. В Австралию не пустят с животным без заранее полученных разрешений карантинной и инспекционной службы. В Израиль запрещено ввозить американских и английских стаффордширских терьеров, ротвейлеров, филу бразильеро, аргентинского дога, тоса ину и бультерьера. Испания закрыта для собак бойцовских пород. Часто требуется наличие чипа у животного.

Гостиниц pet friendly, куда пускают с четвероногими друзьями, все больше. Но системы бронирования показывают, что после того как в графе "Допускается размещение домашних животных" поставлена галка, список доступных отелей сокращается в два-три раза.

Например, на ближайшие выходные: в Риге — с 399 до 146, в Праге — с 1275 до 612, в Севастополе — с 250 до 78.

Правила проживания тоже стоит выяснить заранее. Могут быть ограничения по весу животного. Также гостиницы иногда требуют наличия переноски, коврика, мисок. Оставлять питомца одного в номере надолго тоже вряд ли разрешат. Сходить с собакой в бар или ресторан, скорее всего, не получится. Хотя некоторые рестораны, особенно с уличными столиками, делают исключение.