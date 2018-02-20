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Туризм

Как россиянку со скандалом выдворяли из аэропорта Лондона

23:0520.02.2018
(обновлено: 01:15 21.02.2018)
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© AP Photo / Sang TanПассажиры возле одного из терминалов аэропорта Хитроу в ЛондонеПассажиры возле одного из терминалов аэропорта Хитроу в Лондоне
© AP Photo / Sang Tan

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Выясняются новые подробности в скандальном деле о задержании гражданки России Радмилы Хаковой в аэропорту Лондона. Стала известна реакция российского МИДа, а также правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На момент публикации официальных ответов на запрос РИА-Новости от посольства Великобритании в России не поступило.

Сама Радмила Хакова считает, что ее задержали "на почве расизма и под влиянием классовой ненависти" — это, конечно, беспроигрышный ход для привлечения внимания.

О том, как сотрудница британской погранслужбы вывела Радмилу Хакову из транзитной зоны Хитроу, и что за этим последовало, — в материале РИА Новости.

"Я татарка, это видно по моему лицу"

Во вторник стало известно, что гражданка России Радмила Хакова была задержана в аэропорту Хитроу 11 февраля, на следующий день ее выслали из Великобритании за нарушение визового режима. Об этом Радмила написала на своей странице в Facebook, призвав друзей и подписчиков поделиться ее историей.

"У меня есть причины считать, что это произошло на почве расизма и под влиянием классовой ненависти. Я татарка, это видно по моему лицу. Но выглядеть как мусульманка (как и быть ею, если бы я вдруг была) — не преступление".

Второй терминал лондонского аэропорта Хитроу после его реконструкции
© РИА Новости / Денис Ворошилов
СМИ: предполагаемый террорист сумел устроиться на работу в Хитроу

Девушка летела из Сингапура во Францию на выходные, транзитом через Лондон, при ней не было багажа, только ручная кладь — рюкзак с надписью "Приезжайте в Татарстан".

Во время ночного анкетирования Радмила ошиблась и ответила, что не была в Лондоне раньше, забыв, что пересаживалась в Хитроу, но не покидала транзитной зоны, и сама поправила себя. Обратившись к представителю паспортного контроля, попробовала уточнить, может ли она в течение 20-часового ожидания покинуть транзитную зону и пойти поспать в отель.

Сотрудница пограничной службы ответила: "Мы решаем ваш вопрос. Следуйте за мной", — и вывела Радмилу за пределы транзитной зоны, где ее поместили в тюрьму для мигрантов.

"Люди, которые говорили со мной в Лондоне, надо мной однозначно смеялись, – пишет Хакова. – "Разместив" меня в тюрьме вместо отеля, они несколько раз спрашивали: "Are you happy?". Это может быть покажется вам смешным, но это было так же унизительно, как и весь процесс полностью".

Британские представители сопровождали Радмилу из аэропорта Хитроу в Сингапур, не отдавая паспорт, в который поставили штамп о депортации. По предположению девушки, это может в будущем вызвать сложности с пересечением границ.

Резонансная история

Частный, казалось бы, случай с задержанием российской туристки перерос уже практически в международный скандал. Ситуацию прокомментировали в посольстве России в Великобритании:  "Посольство владеет информацией. Направило официальные запросы в органы власти Великобритании. Ждём поступления ответа", — заявили RT в пресс-службе ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону.


"Важный момент: девушка хочет и готова идти до конца, открыта к общению и поставила цель докопаться до первопричин такого к себе отношения, — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook. —  Но больше всего хочется привлечь внимание BBC, включая её русскоязычную службу".

Добавим, что на момент публикации официальных ответов на запрос РИА-Новости от посольства Великобритании в России не поступило.

Что делать в таких случаях

© Depositphotos / 1000WordsАвиапассажиры проходят таможню в аэропорту Хитроу
© Depositphotos / 1000Words
Авиапассажиры проходят таможню в аэропорту Хитроу

"Среди случаев, с которыми туристы обращались к нам в службу, не было, чтобы пограничная служба без причины оказывала повышенное внимание туристу, — рассказала РИА Новости Надежда Ефремова, руководитель правовой службы АТОР.  — Такой причиной может быть или неподобающее поведение, или проблемы с документами. Шансов просто не понравиться очень мало. Да, конечно, можно потом долго разбираться был ли повод достаточным для тех или иных мер".

Всем туристам в АТОР рекомендуют четко следовать указаниям официальных служб аэропортов, давать необходимые пояснения, предоставлять требуемые документы — даже если это кажется несправедливым.

Также нужно всегда тщательно заполнять документацию пограничных и таможенных служб, избегая ошибок и различных толкований написанного.

Похожий личный опыт

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ аэропорту Heathrow в Лондоне
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В аэропорту Heathrow в Лондоне

Публикация Радмилы Хаковой вызвала тысячи перепостов и сотни комментариев, в большинстве сочувствующих. Также подписчики и знакомые Радмилы делились личным опытом и похожими историями, которые с ними произошли именно в лондонском аэропорту. Многие, впрочем, были уверены, что дело о задержании Хаковой никак не связано с демонстрацией расизма или классовой ненависти.

Marina Maximova: Не вижу здесь расизма. В Великобритании очень жесткая проверка, там нужно быть очень осторожной со словами и действиями. Я проходила много раз и натерпелась.

Даня Круглова: Очень осторожно предположу, что если бы персонал аэропорта Хитроу так остро реагировал на неевропейскую внешность — они брали бы примерно каждого первого, ну или второго. Лондон ну очень многоцветный уже город. Такого все-таки не происходит.

Мария Чемберлен: Ой, я тоже сидела в этой тюрьме в Хитроу, тоже почем зря. Но меня эта ситуация не надломила, а повеселила, хотя там совсем другие обстоятельства были, конечно. Хотя в целом они со своими мигрантскими проблемами дуют на любую воду, увы.

Павел Суляндзига: Уважаемая Радмила, то, что с Вами случилось, к сожалению, обычная история для много путешествующих людей. Системы безопасности практически во всех странах достаточно жестки. Даже в отлаженных западных системах все-таки присутствует человеческий фактор. Сам я попадал в ситуации, когда наталкивался на хамство, но много у меня и примеров, когда оказывали помощь и шли навстречу.

Платон Шамаев: Странная история. Сам два раза посещал Лондон по пути в Штаты и обратно. Был в курсе, что гражданам России при транзите до 24 часов разрешен въезд в страну при наличии положительного решения офицера. Офицер что-то долго чертил на бумаге, какие то формулы выводил. Я даже успел по-идиотски пошутить насчет его почерка, как у врача (ничего не понятно), на что он хладнокровно сказал:

"А я ведь могу и не пустить. Есть еще желание пошутить насчет моего почерка?" — и пропустил.

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Туризм
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
involodin
А чего там делать в Лондоне? Поезжайте в Красноярск, на Алтай, на Байкал, на плато Путорана... - вот куда надо ездить! Там Вы не были - а ведь это Ваша Родина, и там лучше, красивее и Вас не посадят в клетку...
23:41
20.02.2018
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