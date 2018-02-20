Находящихся на Суматре россиян призвали к осторожности

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ростуризм рекомендует туристам на острове Суматра соблюдать меры безопасности и следовать указаниям властей в связи извержением вулкана, а также призывает туроператоров, реализующих туры в Индонезию, информировать клиентов об извержении, сообщается на сайте ведомства.

По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, 19 февраля на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана. В настоящий момент местные власти проводят эвакуацию расположенных поблизости населенных пунктов. Информации о пострадавших российских гражданах не поступало.

Отмечается, что последствия извержения никак не сказались на авиаперелетах, так как пепел не достиг города Медан и территории аэропорта. За последние 7 лет это уже четвертый случай, до 2010 года вулкан не извергался более 400 лет. Ведомство находится на связи с ДСКЦ МИД России и следит за развитием ситуации.

"Ростуризм рекомендует туристам, находящимся на острове Суматра, сохранять спокойствие, соблюдать требования личной безопасности и следовать указаниям властей. Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Индонезию, информировать своих клиентов об извержении вулкана на Суматре", — говорится в сообщении.

В понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на главу Национального агентства по вулканологии сообщило, что извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра. В понедельник вулкан выбросил столб пепла высотой пять километров. Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на расстояние до 4,9 километра к юго-востоку и 3,5 километра востоку от кратера.