В EgyptAir ждут завершения процедур по возобновлению сообщения в Россией

КАИР, 20 фев – РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Египетская авиакомпания EgyptAir заявляет, что ожидает завершения некоторых процедур, касающихся возобновления авиасообщения с Россией, говорится в распространенном заявлении главы совета директоров компании Сафвата Мусаллема.

"Компания ожидает завершения некоторых процедур, связанных с запуском авиарейсов между двумя странами. Бронирование билетов на эти рейсы станет возможным сразу после этого", — говорится в документе.

Мусаллем добавил, что египетская авиакомпания планирует осуществлять три рейса в неделю в воскресенье, вторник и четверг на борту самого современного самолета Boeing 737-800 NGs.

Ранее СМИ сообщили, что возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром произойдет не раньше апреля этого года.