В Минтрансе рассказали о работе по возобновлению авиасообщения с Египтом

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Технические вопросы для возобновления прямого авиасообщения между РФ и Египтом улажены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.

Ожидалось, что прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться со второй половины февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Однако во вторник представитель египетской авиакомпании EgyptAir заявила агентству, что возобновление авиасообщения между Россией и Египтом отложено до начала апреля, причиной тому стало небольшое число проданных билетов.

"Все политические решения о возобновлении полётов между Москвой и Каиром приняты, технические вопросы улажены", — сообщили в министерстве.

Минтранс также призывает все задействованные в процессе ведомства ускорить процесс возобновления полётов, отметили там же.