В Egyptair подтвердили перенос возобновления авиасообщения России с Египтом

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Египетская авиакомпания EgyptAir подтвердила РИА Новости, что возобновление авиасообщения между Россией и Египтом отложено до начала апреля, причиной тому стало небольшое число проданных билетов.

Источник в аэропорту Каира ранее подтвердил РИА Новости, что никаких рейсов из или в Москву на 20 февраля не запланировано, также пока не проводится продажа и бронирование авиабилетов на прямые перелеты в российскую столицу.

"Ввиду отсутствия достаточного количества бронирований от российской стороны компания решила отложить возобновление рейсов до начала летнего сезона — до 1 апреля", — заявила агентству директор департамента по связям с общественностью Дина аль-Фули.

Она отметила, что никаких препятствий для возобновления рейсов нет, и перенос связан исключительно с экономическими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться со второй половины февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.

Как сообщалось в начале февраля, египетская авиакомпания EgyptAir могла начать полеты между Каиром и Москвой с 20 февраля 2018 года или раньше в случае получения необходимого разрешения от Росавиации.

Прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром до закрытия авиасообщения между Россией и Египтом осенью 2015 года выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir. Египетский перевозчик летал из "Домодедово", российский — из столичного аэропорта "Шереметьево". Эти же авиакомпании, как предполагается, и будут выполнять рейсы между Москвой и Каиром. Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.