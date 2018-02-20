Гостиницы в Москве оштрафовали на шесть млн рублей за превышение цен к ЧМ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало некоторые гостиницы столицы в общей сложности почти на 6 миллионов рублей за превышение максимальных цен к ЧМ-2018 по футболу, сообщает пресс-служба ведомства.

"Управлением по Москве при подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 проведено 127 проверок и мониторинг 603 хозяйствующих субъектов, оказывающих гостиничные услуги. По результатам проверок за нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований санитарного законодательства к административной ответственности привлечено 198 юридических лиц и 181 должностное лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 5 миллионов 948,2 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе проверок особое внимание уделялось вопросам контроля стоимости гостиничных номеров на период проведения мундиаля, соблюдению правил предоставления гостиничных услуг, а также исполнения обязательных требований санитарного законодательства.

По результатам проведенных мер, основными нарушениями стали недостоверная информация или ее отсутствие на сайтах в Интернете о стоимости гостиничного обслуживания и невозможность расторжения договора бронирования и возврата денежных средств.

Кроме того, установлены признаки завышения максимальной стоимости гостиничного обслуживания. Например, в гостинице "Старый город на Кузнецком" завышение составляло от 187% до 205% от установленной стоимости, в отеле "ЛеонАрт" — от 103% до 167%, в отеле "Каретный ряд "Морион" — от 400% до 570%. По фактам завышения регулируемых государством цен стоимости гостиничного обслуживания виновные лица привлечены к административной ответственности по статье "нарушение порядка ценообразования".