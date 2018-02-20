Возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром перенесли, пишут СМИ

КАИР, 20 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром переносится на апрель, пишет во вторник египетская газета "Аль-Иктисади" со ссылкой на источники в Минавиации Египта.

Сообщается, что в настоящее время продолжаются интенсивные консультации и подготовка к возобновлению полетов, но, скорее всего, первые рейсы состоятся не раньше первых чисел апреля, когда в силу вступит летнее расписание.

Источник в аэропорту Каира подтвердил РИА Новости, что никаких рейсов из или в Москву на 20 февраля не запланировано, также пока не проводится продажа и бронирование авиабилетов на прямые перелеты в российскую столицу.

В то же время, как пишет египетская газета "Аль-Араби аль-джадид", МИД Египта хочет прояснить ситуацию вокруг возобновления авиасообщения. "Министр иностранных дел Египта Самех Шукри поручил одному из своих помощников, который летит в Москву, выяснить истинные причины приостановки возвращения авиасообщения", — пишет издание.

Вместе с тем, дипломатический египетский источник пояснил РИА Новости, что "министр иностранных дел Египта общался с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым в рамках встреч на недавней конференции по безопасности в Мюнхене. Состоялось обсуждение всех вопросов по двусторонним отношениям, в том числе "туристического досье"… Министр не поручал своим помощникам специально ехать в Москву, чтобы выяснить причины переноса возобновления авиасообщения".

"Помощнику министра по арабским делам Мухаммеду аль-Бадри было поручено принять участие в работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" по ближневосточным проблемам, который проходит в эти дни в российской столице", — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться со второй половины февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.

Как сообщалось в начале февраля, египетская авиакомпания EgyptAir могла начать полеты между Каиром и Москвой с 20 февраля 2018 года или раньше в случае получения необходимого разрешения от Росавиации.

Прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром до закрытия авиасообщения между Россией и Египтом осенью 2015 года выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir. Египетский перевозчик летал из "Домодедово", российский — из столичного аэропорта "Шереметьево". Эти же авиакомпании, как предполагается, и будут выполнять рейсы между Москвой и Каиром. Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.