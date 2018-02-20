Роспотребнадзор назвал гостиницы в Екатеринбурге, завышавшие цены перед ЧМ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор назвал гостиницы в Екатеринбурге, завышавшие предельно установленные цены в преддверии чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области выявлены следующие хозяйствующие субъекты, завышавшие предельно установленные цены", — говорится в сообщении. В список ведомства попали гостиницы в Екатеринбурге, принадлежащие ООО "Максим Отель-Урал", ООО "Хотел Девелопмент Компани", ООО "Ричмонд", ООО "Луна", ООО "Авторская гостиница", ООО "Гамаюн" и ООО "Гостинично-развлекательный комплекс "Евразия".

Согласно сообщению, стоимость проживания в одноместном номере гостиницы "Максим" за сутки на период проведения чемпионата составила 100 тысяч рублей, что превышает предельно установленные цены в 2,7 раза.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.