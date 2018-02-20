Роспотребнадзор назвал гостиницы в Екатеринбурге, завышавшие цены перед ЧМ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор назвал гостиницы в Екатеринбурге, завышавшие предельно установленные цены в преддверии чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, стоимость проживания в одноместном номере гостиницы "Максим" за сутки на период проведения чемпионата составила 100 тысяч рублей, что превышает предельно установленные цены в 2,7 раза.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.