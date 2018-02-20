Крымский вояж: самые живописные пейзажи полуострова

Балаклавская бухта — одна из самых удобных бухт на Черном море, она очень узкая (200—400 метров) и глубокая (до 17 метров). При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна и в ней не бывает штормов.