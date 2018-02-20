С 20 по 22 февраля в Симферополе проходит шестой Международный форум "Открытый Крым", посвященный развитию туристической отрасли в регионе. Ожидается, что в этом сезоне Крым посетят порядка пяти с половиной миллионов человек. Самые живописные пейзажи полуострова — в фотоленте Ria.ru.
Крымский вояж: самые живописные пейзажи полуострова
10:0020.02.2018
(обновлено: 18:51 20.02.2018)
05210
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым - уникальный туристический регион, который в зависимости от времени года может предложить самый разный вид отдыха, начиная с пляжей и санаторно-курортного лечения и заканчивая пешим туризмом и масштабными экскурсионными программами.
Крым - уникальный туристический регион, который в зависимости от времени года может предложить самый разный вид отдыха, начиная с пляжей и санаторно-курортного лечения и заканчивая пешим туризмом и масштабными экскурсионными программами.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМинистр курортов Крыма советует туристам, впервые приехавшим на полуостров, посетить смотровые площадки Крымского моста, Керчь, горы Карадаг в Коктебеле, Ай-Петри на Южном берегу Крыма, Долину привидений, Форосскую церковь (на фото), пешеходный маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории, мыс Тарханкут и так называемый Храм солнца — предгорье Ильяс-Кая, а также царские дворцы, дворянские усадьбы, средневековые крепости и пещерные города.
Министр курортов Крыма советует туристам, впервые приехавшим на полуостров, посетить смотровые площадки Крымского моста, Керчь, горы Карадаг в Коктебеле, Ай-Петри на Южном берегу Крыма, Долину привидений, Форосскую церковь (на фото), пешеходный маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории, мыс Тарханкут и так называемый Храм солнца — предгорье Ильяс-Кая, а также царские дворцы, дворянские усадьбы, средневековые крепости и пещерные города.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа юго-восточном побережье полуострова находится Судак - единственный город в Крыму, где есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника.
На юго-восточном побережье полуострова находится Судак - единственный город в Крыму, где есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМежду Алуштой и Судаком расположены два курортных поселка Крыма - Солнечногорское и Малореченское. Отдыхающие здесь могут насладиться просторными пляжами и очень красивыми горными пейзажами. Поселки находятся на трассе "Алушта — Феодосия", представляющей собой извилистый горный серпантин.
Между Алуштой и Судаком расположены два курортных поселка Крыма - Солнечногорское и Малореченское. Отдыхающие здесь могут насладиться просторными пляжами и очень красивыми горными пейзажами. Поселки находятся на трассе "Алушта — Феодосия", представляющей собой извилистый горный серпантин.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа юго-западном побережье Крыма находится Балаклава, которая привлекает туристов не только своей древней историей и большим количеством памятников, но также окрестными пляжами и живописными скалами у мыса Айя.
На юго-западном побережье Крыма находится Балаклава, которая привлекает туристов не только своей древней историей и большим количеством памятников, но также окрестными пляжами и живописными скалами у мыса Айя.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым давно облюбовали любители экстремального спорта. Здесь, на обрывистых скалах Главной гряды, они тренируются для соревнований международного уровня.
Крым давно облюбовали любители экстремального спорта. Здесь, на обрывистых скалах Главной гряды, они тренируются для соревнований международного уровня.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСамая высокая церковь в Крыму находится в селе Малореченское. Храм-маяк Святого Николая Чудотворца входит в комплекс Мемориала всем погибшим на водах.
Самая высокая церковь в Крыму находится в селе Малореченское. Храм-маяк Святого Николая Чудотворца входит в комплекс Мемориала всем погибшим на водах.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДостопримечательности Крыма территориально расположены неравномерно, в основном они сосредоточены на южном берегу, в юго-западном предгорном Крыму и на юго-востоке полуострова в районе Судака и Феодосии.
Достопримечательности Крыма территориально расположены неравномерно, в основном они сосредоточены на южном берегу, в юго-западном предгорном Крыму и на юго-востоке полуострова в районе Судака и Феодосии.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ южной части Бахчисарайского района у начала второй гряды Крымских гор находится село Танковое. Рядом с ним начинается грандиозный Бельбекский каньон, глубина которого около 160 метров, а ширина достигает 300 метров.
Каньон также называют Бельбекские ворота - это своеобразный вход в горный Крым, за которым располагаются известнейшие пещерные города — Мангуп и Эски-Кермен.
Каньон также называют Бельбекские ворота - это своеобразный вход в горный Крым, за которым располагаются известнейшие пещерные города — Мангуп и Эски-Кермен.
В южной части Бахчисарайского района у начала второй гряды Крымских гор находится село Танковое. Рядом с ним начинается грандиозный Бельбекский каньон, глубина которого около 160 метров, а ширина достигает 300 метров.
Каньон также называют Бельбекские ворота - это своеобразный вход в горный Крым, за которым располагаются известнейшие пещерные города — Мангуп и Эски-Кермен.
Каньон также называют Бельбекские ворота - это своеобразный вход в горный Крым, за которым располагаются известнейшие пещерные города — Мангуп и Эски-Кермен.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБалаклавская бухта — одна из самых удобных бухт на Черном море, она очень узкая (200—400 метров) и глубокая (до 17 метров). При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна и в ней не бывает штормов.
Балаклавская бухта — одна из самых удобных бухт на Черном море, она очень узкая (200—400 метров) и глубокая (до 17 метров). При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна и в ней не бывает штормов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрымский санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa, расположенный на берегу Черного моря в поселке Симеиз, был удостоен премии в области туризма World Travel Awards и World SPA Awards Mriya Resort & SPA, где он одержал победу в двух номинациях как "Ведущий мировой курорт для отдыха" и как "Лучший в мире оздоровительный курорт".
Крымский санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa, расположенный на берегу Черного моря в поселке Симеиз, был удостоен премии в области туризма World Travel Awards и World SPA Awards Mriya Resort & SPA, где он одержал победу в двух номинациях как "Ведущий мировой курорт для отдыха" и как "Лучший в мире оздоровительный курорт".
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+