РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Крымский вояж: самые живописные пейзажи полуострова

10:0020.02.2018
(обновлено: 18:51 20.02.2018)
0520
Катера в бухте Балаклавы в Крыму
Церковь Воскресения Христова в поселке городского типа Форос в Крыму
Рыбаки на набережной в Судаке
Дорога в районе села Малореченское
Девушка на сколе Балаклавы в Крыму
Люди на скале в Крыму
Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
Одно из сел в Крыму
Человек на горе в селе Танковое
Катера в бухте Балаклавы в Крыму
Ялта. Крым
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым - уникальный туристический регион, который в зависимости от времени года может предложить самый разный вид отдыха, начиная с пляжей и санаторно-курортного лечения и заканчивая пешим туризмом и масштабными экскурсионными программами.Катера в бухте Балаклавы в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крым - уникальный туристический регион, который в зависимости от времени года может предложить самый разный вид отдыха, начиная с пляжей и санаторно-курортного лечения и заканчивая пешим туризмом и масштабными экскурсионными программами.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМинистр курортов Крыма советует туристам, впервые приехавшим на полуостров, посетить смотровые площадки Крымского моста, Керчь, горы Карадаг в Коктебеле, Ай-Петри на Южном берегу Крыма, Долину привидений, Форосскую церковь (на фото), пешеходный маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории, мыс Тарханкут и так называемый Храм солнца — предгорье Ильяс-Кая, а также царские дворцы, дворянские усадьбы, средневековые крепости и пещерные города.Церковь Воскресения Христова в поселке городского типа Форос в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Министр курортов Крыма советует туристам, впервые приехавшим на полуостров, посетить смотровые площадки Крымского моста, Керчь, горы Карадаг в Коктебеле, Ай-Петри на Южном берегу Крыма, Долину привидений, Форосскую церковь (на фото), пешеходный маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории, мыс Тарханкут и так называемый Храм солнца — предгорье Ильяс-Кая, а также царские дворцы, дворянские усадьбы, средневековые крепости и пещерные города.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа юго-восточном побережье полуострова находится Судак - единственный город в Крыму, где есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника.Рыбаки на набережной в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На юго-восточном побережье полуострова находится Судак - единственный город в Крыму, где есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМежду Алуштой и Судаком расположены два курортных поселка Крыма - Солнечногорское и Малореченское. Отдыхающие здесь могут насладиться просторными пляжами и очень красивыми горными пейзажами. Поселки находятся на трассе "Алушта — Феодосия", представляющей собой извилистый горный серпантин.Дорога в районе села Малореченское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Между Алуштой и Судаком расположены два курортных поселка Крыма - Солнечногорское и Малореченское. Отдыхающие здесь могут насладиться просторными пляжами и очень красивыми горными пейзажами. Поселки находятся на трассе "Алушта — Феодосия", представляющей собой извилистый горный серпантин.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа юго-западном побережье Крыма находится Балаклава, которая привлекает туристов не только своей древней историей и большим количеством памятников, но также окрестными пляжами и живописными скалами у мыса Айя.Девушка на сколе Балаклавы в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На юго-западном побережье Крыма находится Балаклава, которая привлекает туристов не только своей древней историей и большим количеством памятников, но также окрестными пляжами и живописными скалами у мыса Айя.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым давно облюбовали любители экстремального спорта. Здесь, на обрывистых скалах Главной гряды, они тренируются для соревнований международного уровня.Люди на скале в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крым давно облюбовали любители экстремального спорта. Здесь, на обрывистых скалах Главной гряды, они тренируются для соревнований международного уровня.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСамая высокая церковь в Крыму находится в селе Малореченское. Храм-маяк Святого Николая Чудотворца входит в комплекс Мемориала всем погибшим на водах.Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Самая высокая церковь в Крыму находится в селе Малореченское. Храм-маяк Святого Николая Чудотворца входит в комплекс Мемориала всем погибшим на водах.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДостопримечательности Крыма территориально расположены неравномерно, в основном они сосредоточены на южном берегу, в юго-западном предгорном Крыму и на юго-востоке полуострова в районе Судака и Феодосии.Одно из сел в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Достопримечательности Крыма территориально расположены неравномерно, в основном они сосредоточены на южном берегу, в юго-западном предгорном Крыму и на юго-востоке полуострова в районе Судака и Феодосии.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ южной части Бахчисарайского района у начала второй гряды Крымских гор находится село Танковое. Рядом с ним начинается грандиозный Бельбекский каньон, глубина которого около 160 метров, а ширина достигает 300 метров.
Каньон также называют Бельбекские ворота - это своеобразный вход в горный Крым, за которым располагаются известнейшие пещерные города — Мангуп и Эски-Кермен.Человек на горе в селе Танковое
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В южной части Бахчисарайского района у начала второй гряды Крымских гор находится село Танковое. Рядом с ним начинается грандиозный Бельбекский каньон, глубина которого около 160 метров, а ширина достигает 300 метров.
Каньон также называют Бельбекские ворота - это своеобразный вход в горный Крым, за которым располагаются известнейшие пещерные города — Мангуп и Эски-Кермен.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБалаклавская бухта — одна из самых удобных бухт на Черном море, она очень узкая (200—400 метров) и глубокая (до 17 метров). При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна и в ней не бывает штормов.Катера в бухте Балаклавы в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Балаклавская бухта — одна из самых удобных бухт на Черном море, она очень узкая (200—400 метров) и глубокая (до 17 метров). При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна и в ней не бывает штормов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрымский санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa, расположенный на берегу Черного моря в поселке Симеиз, был удостоен премии в области туризма World Travel Awards и World SPA Awards Mriya Resort & SPA, где он одержал победу в двух номинациях как "Ведущий мировой курорт для отдыха" и как "Лучший в мире оздоровительный курорт".Ялта. Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крымский санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa, расположенный на берегу Черного моря в поселке Симеиз, был удостоен премии в области туризма World Travel Awards и World SPA Awards Mriya Resort & SPA, где он одержал победу в двух номинациях как "Ведущий мировой курорт для отдыха" и как "Лучший в мире оздоровительный курорт".
Philip Thurston (Australia) - International Nature Photographer of the Year 2017Победители конкурса International Photographer of the Year 201712:3020.02.2018
Девушка на сколе Балаклавы в КрымуКрымский вояж: самые живописные пейзажи полуострова10:0020.02.2018
Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М.ндер-М во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударамиРакеты против условного противника: учения расчетов комплекса "Искандер-М"10:0020.02.2018
Работа фотографа Л. А. Бородулина Полина Астахова, г. Токио, 1964Олимпийское золото в кадре: лучший спортивный фотограф Лев Бородулин08:0020.02.2018
Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в МосквеОткрытый кастинг конкурса "Мисс Россия"11:5019.02.2018
Визуализация проекта станции Мичуринский проспектСамые интересные строящиеся станции метро в Москве10:0019.02.2018
Состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях, посвященных проводам Широкой Масленицы в Новосибирской области. 17 февраля 2018Празднование Масленицы в России17:0518.02.2018
Масленица, 1916. Холст, масло. Государственный Русский музейОсобенности национальных гуляний: художник Кустодиев и его "русские типы"08:0017.02.2018
Ролик ria.ru/РИА новости, который прокатывается на катке на Пушкинской площадиРолик РИА Новости на катке на Пушкинской площади15:0416.02.2018
Российский инвестиционный форум в Сочи. День второйРоссийский инвестиционный форум в Сочи. День второй13:5216.02.2018
Все фотоленты

С 20 по 22 февраля в Симферополе проходит шестой Международный форум "Открытый Крым", посвященный развитию туристической отрасли в регионе. Ожидается, что в этом сезоне Крым посетят порядка пяти с половиной миллионов человек. Самые живописные пейзажи полуострова — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена