Форум "Открытый Крым" обозначит точки роста туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Крым готовится принять VI Международный туристский форум "Открытый Крым", призванный определить приоритетные точки роста и дальнейшего развития туристической отрасли полуострова.
Чекпоинт для Крыма
Форум пройдет с 20 по 21 февраля в рамках "Недели туризма в Крыму" и впервые стартует в Симферополе с открытия туристической выставки.
В первый день ведущие российские эксперты обсудят меры по легализации мест размещения туристов и снижения стоимости авиаперелетов. Впервые состоится презентация нового туристического маршрута "Винная дорога Крыма" и событийного календаря республики.
Второй день форума расширит свою географию. Дополнительная площадка откроется в Ялте. Ее посвятят государственной поддержке туризма. А тем временем в крымской столице на стратегической сессии "Пляжный мир" презентуют методические рекомендации для пользователей пляжных территорий и рассмотрят вопросы подготовки пляжей к предстоящему курортному сезону.
Вопросы с федеральным акцентом
"Есть ряд чисто крымских вопросов и проблем. Это чистота пляжей, чистота курортных городов и поселков, вопросы внутренней транспортной логистики, обустройства набережных и парковых территорий, доступности объектов показа. Это то, над чем мы уже серьезно работаем. Но есть ряд моментов федерального уровня, которые выходят за пределы Крыма. Во-первых, стоимость внутреннего авиасообщения. Она достаточно высокая и для туристических дестинаций – это проблема. Сложно конкурировать с другими туристическими направлениями, если к нам будет достаточно дорого добираться. Во-вторых, вопросы мягкой легализации отелей, чтобы бизнесу было интересно работать не в тени, а, как говорится, работать на свету — платить налоги, спокойно жить и видеть, на что тратятся налоговые поступления", — сказал Волченко.
"Мы надеемся, что нам удастся консолидировать отельный, санаторно-курортный бизнес, потому что туроператоры заинтересованы в круглогодичной заполняемости Крыма. Одним из основных моментов является ценообразование в сторону его снижения", — подчеркнул министр.
Красная дорожка для туристического Оскара
По завершении форума пройдет ежегодная акция "Признание года".
"Мы наградим победителей. Это мероприятие — наш крымский туристический "Оскар". Будет красная дорожка. На подарки победителям за счет партнерской и спонсорской поддержки потрачено больше 2 миллионов рублей", — сказал журналистам глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Кроме того, в рамках "Недели туризма в Крыму" будут организованы ознакомительные туры для субъектов туристской индустрии и профсоюзных организаций российских регионов.
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