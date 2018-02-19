Форум "Открытый Крым" обозначит точки роста туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Крым готовится принять VI Международный туристский форум "Открытый Крым", призванный определить приоритетные точки роста и дальнейшего развития туристической отрасли полуострова.

Чекпоинт для Крыма

Форум пройдет с 20 по 21 февраля в рамках "Недели туризма в Крыму" и впервые стартует в Симферополе с открытия туристической выставки.

"Крыму однозначно нужны две вехи, два чекпоинта: перед началом высокого сезона и перед началом сезона здоровья, то есть осенне-зимнего сезона, который больше посвящен оздоровлению, культурно-познавательному туризму, гастрономии. Форум "Открытый Крым" призван стать мощной и серьезной объединяющей профессиональной площадкой. Это будет хороший старт, за которым последует хороший сезон", — сказал журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

В первый день ведущие российские эксперты обсудят меры по легализации мест размещения туристов и снижения стоимости авиаперелетов. Впервые состоится презентация нового туристического маршрута "Винная дорога Крыма" и событийного календаря республики.

Второй день форума расширит свою географию. Дополнительная площадка откроется в Ялте. Ее посвятят государственной поддержке туризма. А тем временем в крымской столице на стратегической сессии "Пляжный мир" презентуют методические рекомендации для пользователей пляжных территорий и рассмотрят вопросы подготовки пляжей к предстоящему курортному сезону.

Вопросы с федеральным акцентом

Министр Волченко рассказал, что на форуме поднимут ряд ключевых вопросов, в которых полуостров рассчитывает на федеральную помощь.

"Есть ряд чисто крымских вопросов и проблем. Это чистота пляжей, чистота курортных городов и поселков, вопросы внутренней транспортной логистики, обустройства набережных и парковых территорий, доступности объектов показа. Это то, над чем мы уже серьезно работаем. Но есть ряд моментов федерального уровня, которые выходят за пределы Крыма. Во-первых, стоимость внутреннего авиасообщения. Она достаточно высокая и для туристических дестинаций – это проблема. Сложно конкурировать с другими туристическими направлениями, если к нам будет достаточно дорого добираться. Во-вторых, вопросы мягкой легализации отелей, чтобы бизнесу было интересно работать не в тени, а, как говорится, работать на свету — платить налоги, спокойно жить и видеть, на что тратятся налоговые поступления", — сказал Волченко.

Ожидается, что форум посетят руководители четырех ведущих туроператоров России.

"Мы надеемся, что нам удастся консолидировать отельный, санаторно-курортный бизнес, потому что туроператоры заинтересованы в круглогодичной заполняемости Крыма. Одним из основных моментов является ценообразование в сторону его снижения", — подчеркнул министр.

Красная дорожка для туристического Оскара

По завершении форума пройдет ежегодная акция "Признание года".

"Мы наградим победителей. Это мероприятие — наш крымский туристический "Оскар". Будет красная дорожка. На подарки победителям за счет партнерской и спонсорской поддержки потрачено больше 2 миллионов рублей", — сказал журналистам глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Будут названы фавориты туристическая отрасли полуострова за прошлый год в 16 номинациях: "лучший санаторий", "лучшая детская здравница", "лучшее оздоровительное учреждение", "лучший гостиничный комплекс", "лучшее малое средство размещения", "лучшее туристское предприятие", "лучший пляж", "лучший врач санаторно-курортной сферы", "лучший медицинский работник среднего звена санаторно-курортной сферы", "лучший работник службы приема и размещения", "лучшая горничная", "лучший повар", "лучший официант", "лучший экскурсовод", "лучший работник органов местного самоуправления муниципальных образований в республике Крым в сфере курортов и туризма" и "специальная номинация".

Кроме того, в рамках "Недели туризма в Крыму" будут организованы ознакомительные туры для субъектов туристской индустрии и профсоюзных организаций российских регионов.

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