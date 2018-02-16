Въездной турпоток в Россию увеличился

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В 2017 году Россию посетили более 32 миллионов иностранных гостей, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Общее число поездок иностранцев в Россию в 2017 году выросло на 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

Лидерами по въезду являются граждане Украины, которые совершили 9,8 миллионов поездок, но лишь 26,5 тысяч из них — с туристическими целями.

Больше всего туристов в Россию приезжает из Китая. По итогам 2017 года в Россию прибыло 1,8 миллионов граждан этой страны (плюс 13,7%), а 1,1 млн из них указали в качестве цели визита "туризм".

Также в России много туристов из Германии. Турпоток из этой страны в 2017 году составил 629,1 тысяч человек, что на 2,6% больше по сравнению с 2016-м. АТОР уточняет, что в основном из Германии в Россию едут деловые туристы, но и доля классических путешественников существенна.

Геополитические разногласия не помешали росту турпотока из США, который в 2017 году составил 293 тысяч человек, что на 17,7% больше, чем в 2016-м.

Хорошие результаты продемонстрировали Южная Корея и Турция, турпоток из этих стран вырос в полтора раза. На 5,2% увеличился турпоток в Россию из Франции – до 211,7 тысяч поездок. Незначительный прирост показали Израиль, Великобритания, Швейцария, Италия и Испания. А число гостей из Греции упало на 12%.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), снижается число гостей из приграничных государств (не СНГ). Так, в 2017 из Финляндии в нашу страну приехали 1,1 миллионов человек, что на 22,8% меньше, чем годом ранее, из Польши — 765,5 тысяч (минус 27,5%). Число гостей из Латвии и Литвы упало на 8-9%.

В АТОР поясняют, что въездной поток из прибалтийских стран – это практически целиком приграничный шопинг и коммерция. Львиная доля финляндского и польского потока также относится к личным закупкам в приграничных областях России (бензин, алкоголь). Спад эксперты Ассоциации объяснили укреплением курса рубля.