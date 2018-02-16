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Парка российских авиакомпаний может не хватить для перевозки гостей ЧМ-2018

16:1816.02.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта ДомодедовоСамолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России предлагает оценить возможности российских авиаперевозчиков перед чемпионатом мира по футболу, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Очень важно, чтобы этот момент был зафиксирован постановлением правительства – оценка авиамощностей. — говорит эксперт — Может быть, наших мощностей хватит, но если нет, необходимо рассмотреть вопрос о допуске к чартерам иностранных авиакомпаний. Чем скорее это будет сделано, тем лучше".

По ее словам, есть операторы, например, из Ирана, которые готовы организовать чартеры.

"Это существенно облегчило бы транспортную логистику и дало бы положительный эффект как для спортивной, так и для туристической отрасли", — уточняет Майя Ломидзе.

Будущие волонтеры для работы на ЧМ-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Россия готова к приезду болельщиков на ЧМ-2018

Кстати, по данным столичных властей, футбольные болельщики из Ирана входят в четверку лидеров по бронированию московских гостиниц на ЧМ-2018. Всего, как сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, ожидается, что во время мундиаля Россию посетят около двух миллионов иностранных гостей.

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