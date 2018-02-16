Безвизовые группы из России не пускают в некоторые регионы Китая

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Российские туроператоры сообщают, что группы туристов из РФ, путешествующие в рамках безвизового соглашения, сталкиваются со сложностями при въезде в некоторые регионы КНР, но китайские власти наличие подобной проблемы не подтверждают.

Генеральный директор компании "Чайна тур энд бизнес трэвэл" Сергей Джан Ша рассказал РИА Новости, что проблемы с пропуском туристов по групповой визе из России происходят при регистрации рейсов в Сиань, Чэнду, Урумчи, Гуанчжоу, Шэньчжэнь из-за отказа местных пограничных структур пропускать группы в рамках безвизового режима.

"В марте у нас должна была лететь группа в Гуанчжоу, но мы вынуждены искать варианты как отправлять ее через Пекин или Шанхай", — сказал он. При этом китайские туристы, уезжающие из этих городов в Россию по безвизовым спискам, с данной проблемой не сталкиваются.

Скорее всего, проблема кроется в том, что в последнее время география полетов между городами РФ и КНР существенно расширилась, в КНР появились новые направления, которые раньше не принимали группы туристов из России, следовательно, прецедентов использования условий безвизового межправсоглашения не было.

"Пограничники говорят, что они в первый раз видят эти списки и не знают, что это такое, и не пропускают туристов, — утверждает Джан Ша. — Необходимо просто довести до погранслужб информацию о том, что существует межправсоглашение, и тогда проблема разрешится. Это какой-то административный сбой".

Некоторые туркомпании пока избегают отправлять туристов в китайские регионы по групповой визе. Как сообщили РИА Новости в China Line, компания отправляет туристов в Сиань, Чэнду, Урумчи, Гуанчжоу, Шэньчжэнь только по индивидуальной визе.

В свою очередь, представители китайских властей пока не признают подобной проблемы с въездом российских туристов. В частности, ее не подтвердили в Международном аэропорте Сианя, который был назван в списке проблемных китайских городов.

Представитель пограничной службы Международного аэропорта Сианя заявил, что "российские туристы, путешествующие по групповой визе, беспрепятственно проходят пограничный контроль в аэропорту, если у них нет особых личных обстоятельств, препятствующих въезду в Китай".