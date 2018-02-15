5000%, кто больше? Как отели завышают цены к чемпионату мира по футболу

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Светлана Баева. От 400 рублей до 500 тысяч в день — таков разброс цен на проживание в городах, принимающих чемпионат мира по футболу. Самые дорогие на этот раз вовсе не популярные у туристов Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Однокомнатная квартира в Саранске за 100 тысяч в сутки — не кошмарный сон командировочного, а реальность систем бронирования.

Отели тоже не желают упускать свое. Максимальные цены на проживание в период ЧМ-2018 ограничивает государство. Но почему бы не предложить гостям завтрак и трансфер — и вот уже стоимость номера увеличилась в 10 раз!

Об уловках предприимчивых отельеров и о том, как бороться с беспрецедентным завышением цен в гостиницах, апартаментах и хостелах, — в материале РИА Новости.

Чем меньше гостиниц, тем выше цены

"Туристическая инфраструктура к чемпионату мира — в полной готовности. Есть сложности с пятизвездочными гостиницами в Самаре, но застройщики вошли в график и уже начинается благоустройство", — рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

С проживанием, кажется, проблем не будет: можно снять хостел, отель, квартиру в любом городе чемпионата, на любой день, вкус и кошелек. Но так ли это на самом деле? Попытки болельщиков подстраховаться показывают: нет, и после нажатия кнопки "Я бронирую" могут случиться неприятные сюрпризы.

Ростуризм регулярно публикует черные списки нарушителей. В последнем — 69 отелей, завысивших цены.

Нашлись и рекордсмены. Так, в январе калининградская гостиница "Агора" повысила стоимость проживания на период чемпионата с 2400 рублей (категория "без звезд") до 129 200 в день, то есть более чем на 5000 процентов.

А в начале февраля максимальное подорожание из черного списка составило 833 процента.

Вновь отличился Калининград. "Гостинично-банный комплекс "Три Пескаря" ("без звезд") поднял расценки до 20 000 рублей за ночь. При этом максимально возможная, установленная правительством стоимость проживания в гостинице этой категории — все те же 2400 рублей.

Альтернативы нет

Некоторые отели поступают хитрее: резко завышают цены не в системе бронирования (как в предыдущих случаях), а ставят перед фактом своих будущих гостей — напрямую, в личных сообщениях.

"В прошлом году купил билеты на матч Россия — Уругвай, он пройдет в Самаре 25 июня. Было принято решение заранее забронировать через Booking на эти даты гостиницу, — пишет участник информационно-развлекательного сообщества. — Выбор пал на мини-отель "Боярин". Стоимость проживания в сутки на двоих была 2600 рублей"

Спустя месяц после успешного бронирования "Боярин" сообщил, что "ценовая категория за одни сутки проживания составляет 26 тысяч рублей". Зато в стоимость вдруг вошли завтрак и трансфер.

Сотрудники гостиницы предложили болельщику поискать другие варианты размещения в Самаре или перебронировать номер по новой стоимости. Столь резкую инфляцию отель объяснил тем, что конкуренты подняли цены еще в сентябре.

Дальше пошли предупреждения: отмена пока бесплатна, а потом — со штрафами и по новым ценам.

Есть и честные, но очень оптимистичные средства размещения. Например, жители Саранска, где отелей мало, решили сдавать болельщикам квартиры. Проживание в "Apartments on Kirova 31" во время чемпионата на Booking сразу предлагалось за 100 тысяч рублей в сутки.

Если кто-то решит полюбоваться Саранском после окончания FIFA-2018, это обойдется в 30 раз дешевле.

Сначала в Booking, а потом в суд

"Известная история, как люди в Саранске пытаются сдать квартиру за 100 тысяч в сутки. Они не видели таких масштабных мероприятий, и у них складывается ощущение, что все будет востребовано, что у них возьмут эту квартиру, — говорит Сергей Колесников, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО). — Не возьмут. Это просто завышенное ожидание от праздника".

Тем, кто столкнулся с недобросовестностью отельеров, он советует сначала обратиться в систему бронирования: "Это серьезная компания, скорее всего, Booking решит проблему. Если нет, то стоит идти в Роспотребнадзор, а потом в суд".

По словам эксперта, от любых дополнительных опций — того же завтрака за десятки тысяч рублей — можно отказаться, гостиницы не имеют права навязывать услуги.

Административные штрафы за завышение цен могут в два раза превысить полученную гостиницей выручку, так что бояться борьбы с хитрыми отельерами не стоит.

Бизнес на низком старте

Да и сколько в период чемпионата понадобится номеров, пока непонятно. "У меня гостиницы в девяти городах из 11, в которых проходит чемпионат. Могу сказать, что какая-то бронь есть, но ничего не оплачено, все встают в лист ожидания, — рассказывает Сергей Колесников. — Реальных оплат нет. Люди начнут планировать свое путешествие только в тот момент, когда получат билеты на руки".

Похожая ситуация складывается и с организованными турами. "Бизнес на низком старте. Он готов, но пока внятной картины продаж именно в турператорском сегменте нет, — рассказывает исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. — Все прояснится только в начале мая, иначе невозможно".

В АТОР предполагают, что болельщиков, самостоятельно бронирующих гостиницы и билеты, будет больше, чем клиентов туркомпаний.

"Но то, что операторы примут участие в обслуживании туристов, как российских, так и иностранных, — это совершенно точно", — говорит Майя Ломидзе. Хотя сформировать оптимальные турпакеты пока довольно сложно: отели предлагают жесткие условия. Например, четыре-пять ночей в туре (каждая стоимостью тысяч по пятьдесят), тогда как болельщикам, переезжающим с матча на матч, нужны одна-две.

"Дело в том, что ни одна команда не играет в одном и том же городе два матча, все переезжают. За ними двинутся и болельщики", — говорит Сергей Колесников.

Деньги заработаем потом

В итоге гостиницы могут оказаться в проигрыше. Обсуждая на форумах завышение цен, многие болельщики всерьез рассматривают варианты ночевки в машине, палатке или вовсе готовы ограничить пребывание в городе днем матча, а спать в поездах.

По словам вице-президента ФРИО, ситуация с официальной бронью Match Accommodation (агентство по размещению участников и делегаций FIFA-2018) тоже прояснится лишь весной: "В Match Accommodation уже отказались от части нереализованной брони, только к концу апреля будет окончательный ответ, сколько необходимо номеров".

Так что есть шанс, что цены снизятся. По словам эксперта, отельерам неразумно рассчитывать на быстрое обогащение: "В году 365 дней, а в рамках чемпионата проходит в среднем по четыре матча в городе. Это ни о чем с точки зрения бизнеса. Только глупец может попытаться именно заработать на чемпионате. Задача — качественно его провести, чтобы к нам возвращались туристы. Деньги заработаем потом".