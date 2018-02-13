Ростуризм назвал отели, завышающие цены на время ЧМ-2018

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ростуризм опубликовал обновленный список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу-2018, сообщается на сайте ведомства.
Больше всего случаев нарушений выявлено в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, далее следуют Москва, Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Калининградская области. Замыкает список Ростовская область, в которой зафиксирована только одна гостиница – нарушитель.
"В этом залог долгосрочного позитивного эффекта от ЧМ-2018, который будет заключаться в приросте въездного турпотока и увеличении объемов деятельности российских предприятий индустрии гостеприимства. Поэтому установление справедливых цен на гостиничное обслуживание в период проведения чемпионата – это вопрос не только социальной ответственности, но и разумного подхода к ведению бизнеса с прицелом на будущее развитие", – отметил он. Список приводится на сайте Ростуризма.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.