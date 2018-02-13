Ростуризм назвал отели, завышающие цены на время ЧМ-2018

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ростуризм опубликовал обновленный список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу-2018, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в данных список по состоянию на 8 февраля вошли 69 гостиниц – на 28 больше, чем было на 19 января. При этом гостиниц, которые фигурировали в прошлом списке, в актуализированной редакции документа нет. Обновленный список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата, направлен для принятия мер в Роспотребнадзор.

Больше всего случаев нарушений выявлено в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, далее следуют Москва, Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Калининградская области. Замыкает список Ростовская область, в которой зафиксирована только одна гостиница – нарушитель.

"Предотвращение необоснованного повышения цен на размещение в гостиницах городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в период проведения матчей очень важно для имиджа российского туризма. Гости мирового футбольного первенства должны вынести самые позитивные впечатления из поездки в Россию, познакомиться с нашей страной как с интересным и доступным направлением для путешествий", — приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

"В этом залог долгосрочного позитивного эффекта от ЧМ-2018, который будет заключаться в приросте въездного турпотока и увеличении объемов деятельности российских предприятий индустрии гостеприимства. Поэтому установление справедливых цен на гостиничное обслуживание в период проведения чемпионата – это вопрос не только социальной ответственности, но и разумного подхода к ведению бизнеса с прицелом на будущее развитие", – отметил он. Список приводится на сайте Ростуризма.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.