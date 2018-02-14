Углич включили в "Золотое кольцо"

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Углич включен в туристический маршрут "Золотое кольцо", сообщил в среду губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В январе в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с участниками Форума малых городов и исторических поселений глава Углича Светлана Ставицкая попросила президента включить город в "Золотое кольцо".

"Сегодня принято решение о включении Углича в маршрут "Золотое кольцо". Это большая победа всех угличан. Поздравляю! Уверен, что вхождение в один из самых популярных маршрутов мира придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития", — написал Миронов на своей странице в Facebook.

В старейший туристический маршрут России входили восемь городов из пяти регионов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Углич стал девятым.