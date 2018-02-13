КАЗАНЬ, 13 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Татарстана во вторник по заявлению ульяновского АО "Спектр-Авиа" ввел в отношении авиакомпании "ВИМ-Авиа" начальную процедуру банкротства – наблюдение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Исковое заявление было подано в ноябре 2017 года, но рассмотрение несколько раз откладывалось по разным причинам. В деле также есть заявление о банкротстве "ВИМ-Авиа" от ещё одного кредитора – банка "Российский кредит" в лице Агентства по страхованию вкладов.

Во время предыдущего судебного заседания 7 февраля представитель "ВИМ-Авиа" заявил о готовности авиакомпании погасить задолженность перед "Спектр-Авиа" в размере 3,7 миллиона рублей, предоставив суду соответствующее гарантийное письмо гендиректора компании.

Представитель истца просил ввести в отношении должника процедуру наблюдения. При этом он отметил, что после подачи заявления о признании должника банкротом был осуществлен ряд сделок по переуступке прав требований, в настоящее время кредитором является ООО "РНГО". Суд предоставил "ВИМ-Авиа" пять дней на погашение долга. Однако долг погашен не был.

Суд назначил заседание по рассмотрению дела о признании "ВИМ-Авиа" банкротом на 14 июня 2018 года.

Представитель должника в ходе заседания во вторник сообщил, что "ВИМ-Авиа" к настоящему времени не погасила долг перед "Спектр-Авиа", так как сама не получила более 300 миллионов рублей вычетов от налоговой инспекции. За счёт этой суммы компания планирует гасить задолженность.

"Просим дать нам возможность получить эти деньги и начать гасить задолженность. У нас есть желание спасти компанию", — сказал представитель авиакомпании.

Истец отметил, что у должника были время и возможность погасить долг, и настаивал на введении процедуры наблюдения и назначении временного управляющего.

"ВИМ-Авиа" в октябре прошлого года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финансового директора авиакомпании Алевтину Калашникову, которые ранее покинули Россию и были объявлены в международный розыск.

По данным СК, фактически "ВИМ-Авиа" под их руководством представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды.