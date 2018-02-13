Санкт-Петербург остается лидером российского круизного туризма

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Абсолютным лидером круизного туризма в России остается порт Санкт-Петербурга, который принял в 2017 году 249 судов такого назначения, заявил во вторник руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Основную массу заходящих в нашу страну круизных судов (249 судов, 563 тысячи пассажиров в 2017 году) принимает пассажирский порт Санкт-Петербурга", — сказал он на заседании круглого стола, посвященного наращиванию туристических потоков между Россией и Италией.

"При этом, к примеру, во Владивосток в прошлом году совершено 15 круизных судозаходов — в 40 раз меньше, чем ежегодно принимает Аляска. В порты Мурманской области в 2017 году зашло четыре круизных лайнера. Калининградская область приняла три судна с туристами, Архангельская область — два", — пояснил Сафонов.

По мнению главы ведомства, это означает, что все эти регионы России пока остаются своего рода terra incognita ("неизвестной землей") для круизных туристов и могут стать основой для формирования новых интересных и востребованных турпродуктов, в том числе совмещающих круизный туризм с культурно-познавательным, экологическим, этнографическим, гастрономическим и так далее.

"Потенциально привлекательным направлением для круизов является российский Дальний Восток. Сегодня как минимум трехмиллионный турпоток следует мимо российских дальневосточных регионов к побережью США. Вместе с тем круизные суда могли бы заходить в порты Сахалина, Камчатки, Магадана и Чукотки. В настоящее время там ведется работа по снятию инфраструктурных ограничений по заходу больших круизных лайнеров", — прокомментировал ситуацию чиновник.

Сафонов уверен, что большой потенциал роста есть и у арктического круизного туризма, где очень перспективен маршрут по Северному морскому пути. "Тяжелые паковые льды отошли от берега и позволяют пройти весь путь даже без ледокольной проводки, что открывает возможности для использования маршрута не только для доставки грузов, но и для круизов", — пояснил он.

"Вдоль Северного морского пути расположены очень необычные в природно-географическом отношении и интересные территории, которые будут пользоваться большим спросом у туристов. Именно Северный морской путь может стать основой эксклюзивного турпродукта, который не может предложить больше ни одна страна в мире", — резюмировал глава ведомства.