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Туризм

Блинкойн, Масленка и мотокросс: куда уехать на проводы зимы

08:0010.02.2018
(обновлено: 08:08 10.02.2018)
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© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкПразднование Масленицы в ЯрославлеПразднование Масленицы в Ярославле
© РИА Новости / Олег Смыслов
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Статус главной Масленицы страны вот уже несколько лет принадлежит праздничным гуляньям в Ярославской области. Но и другие регионы Золотого кольца стараются не уступать по масштабу предвесенних забав. Всю неделю будет где разгуляться.

В Москве — и вовсе "Царская Масленица". В Калужской области этнографический парк-музей "Этномир" устраивает интернациональный праздник — в гостях и чешский Мясопуст, и индийская Холика. Многие туристические компании предлагают специальные масленичные туры. Для самостоятельного путешествия выбор тоже велик: найти развлечения по вкусу, в том числе кулинарному, сможет любой.

Карнавал наоборот, или Флешмоб влюбленных

Согласно данным аналитического агентства ТурСтат, в топ-10 "масленичных" регионов входят Ярославская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Вологодская, Псковская области, Алтайский край, Костромская область, Республика Карелия и Новгородская область.

© РИА Новости / Юрий КаверПерейти в фотобанкМолодой человек везет на лошади девушку во время празднования Масленицы. Архивное фото.
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Молодой человек везет на лошади девушку во время празднования Масленицы. Архивное фото.

В 2017 году Масленицу в Ярославле посетили 350 тысяч гостей, зиму в Подмосковье провожали более 600 тысяч человек, причем сразу 15 тысяч штурмовали крепость в деревне Захарово на главной областной площадке. Лакомиться блинами и праздновать окончание зимы во Владимир год назад отправились более 85 тысяч человек.

В этом году Ярославская область ждет не меньше гостей. Праздник начинается в эти выходные, но основные гулянья пройдут 17-18 февраля.

Парад солнца во время празднования Масленицы на ВДНХ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Собянин рассказал о программе масленичных гуляний в Москве
В программе — "Путешествие в карете истории по Масленичной неделе", прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов с дегустацией, кулачные бои, метание валенок и, конечно же, сжигание чучела Зимы. А еще в Ярославле обещают возрождение старинной традиции так называемого карнавала наоборот, точнее, забавы "Столбы".

"На масленичное гулянье наряженные в лучшую одежду молодые люди замирали на несколько минут и давали окружающим возможность рассмотреть себя. Эту старинную традицию называют еще карнавалом наоборот, потому что, в отличие от традиционного шествия в костюмах, участники "Столбов" стоят, а зрители ходят вокруг них и выбирают лучшую пару", — поясняет департамент туризма Ярославской области.

По словам директора ведомства, в этом году "впервые после векового забвения "Ярославские столбы" снова станут частью общего праздника".

А СМИ уже окрестили "Столбы" на современный лад — флешмобом влюбленных.

Блинкойн не комом

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники масленичных гуляний в Суздале. Архивное фото.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники масленичных гуляний в Суздале. Архивное фото.

Соседи Ярославля не отстают. Так, в Суздале 16 февраля состоится открытие Масленичной олимпиады, главная дисциплина которой — блиноборье. А платить за угощение придется блиноденьгами.

"С 16 по 18 февраля 2018 года Владимиро-Суздальский музей-заповедник запускает собственную криптовалюту — блинкойн. За участие в соревнованиях по масленичным видам спорта гости получат определенное количество блинкойнов, которые затем можно будет обменять на подарки в Масленичном магазине", — предупреждает комитет по туризму Владимирской области.

"Я бы не сказал, что Ярославль — самый популярный город у туристов в дни масленичных гуляний. Золотое кольцо лидирует целиком, — рассказывает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. — Обычно гости объединяют в поездке Ярославль и Кострому, с этими городами конкурирует тур Владимир — Суздаль".

Стоимость таких путешествий — примерно 7500 рублей с человека. Тур длится два дня с одной ночевкой, в программе как стандартные экскурсии по городам Золотого кольца, так и гулянья — "В масленичный денек съешь блинок!" — скоморохи, хороводы, масленичный ледяной столб с призами, сжигание Масленицы.

Масленка примаскалила!

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПроводы Широкой Масленицы в парке "Таганская слобода" в Екатеринбурге. Архивное фото.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Проводы Широкой Масленицы в парке "Таганская слобода" в Екатеринбурге. Архивное фото.

"Людям интересно что-то новое, необычное. Многие наши туристы, любители народных гуляний, посетив празднование Масленицы в основных туристических городах, второй раз не хотят туда ехать — очень много людей на улице, транспорта, — считает менеджер туркомпании "Орфей" Илья Тихонов. — Тем более, что есть возможность отметить Масленицу, например в избе, в гостях у Бабы- яги".

Он привел в пример деревенскую Масленицу в Калязине и необычное этнографическое празднование в деревне Мартыново.

Там живет особая этническая группа — кацкари, чье название произошло от реки Кадки, возле берегов которой и обитает эта уникальная народность численностью примерно в 2000 человек.

Продавщица блинов на фестивале Московская масленица на Манежной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Москве можно будет попробовать 170 видов блинов на фестивале "Масленица"
У кацкарей свой диалект. "Масленка примаскалила" на русский язык переводится просто: Масленица пришла. Традиции празднования отличаются от привычных, как и язык. Например, сжигают кацкари не чучело, а ненужные вещи. Стоимость двухдневного тура на Масленку, а не на Масленицу, с посещением ряда городов Золотого кольца — тоже примерно 7500 рублей.

В этнографическом парке-музее "Этномир" в Калужской области какой-то одной традицией решили не ограничиваться.

В программе — болгарские Мартинички, украинская Марена, бельгийские Жилли, швейцарский снеговик Бодж, польская Мажанна, чешский Мясопуст, германский Нубель, индийская Холика.

Именно так зовут чучело Масленицы в разных странах. Кроме того, парк-музей обещает соблюсти и кулинарные традиции — устроить датскую конфетную бочку и английские женские блинные забеги. Кульминация — сжигание 11-метрового чучела Масленицы. Цена билета — 600 рублей, однодневного автобусного тура — 1000-2000 рублей.

Щукарь в Подмосковье и Бушояраш в столице

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФестиваль "Московская масленица"
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фестиваль "Московская масленица"

Города Подмосковья организуют свои масленичные программы. В Сергиевом Посаде вырастет снежный лабиринт, в Серпухове гостям предложат почувствовать себя купцами, праздник пройдет в купеческой усадьбе Мараевых.

Зиму проводят неизменными блинами, сжиганием чучела и боем на подушках. Традиционный "Масленичный поезд" зарезервирован специально для гостей Масленицы в Захарово (Одинцовский район). На поляне, как и в прежние годы, вырастут большие деревянные масленичные столбы и гигантская снежная крепость, брать которую придется штурмом.

Подкрепиться после нелегких боев, в том числе и кулачных, гости смогут все теми же блинами и ухой от Щукаря.

Блины. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Блины с "Московской Масленицы" можно будет заказать на дом
"На Масленицу москвичи едут по Золотому кольцу, а жители регионов стремятся в Москву. Наблюдается большой приток туристов", — говорит Сергей Ромашкин. Еще бы! Удивлять столица начала еще вчера, 9 февраля.

Почти 500 разнообразных масленичных забав ждут горожан и гостей столицы. По Новому Арбату разгуливают важные дамы в костюмах допетровских времен и ряженые-бушары в масках и овечьих шкурах. Они демонстрируют венгерское шествие Бушояраш.

На Манежной площади проходит "Царская Масленица" — иммерсивный спектакль, где каждый желающий может стать актером.

На Строгинском бульваре в это время "ловят гусей", а в усадьбе Влахернское-Кузьминки — веселая, княжеская и крестьянская Масленица. О том, что и зачем происходит в столице, можно подробно узнать на Тверской улице — там рассказывают о масленичных традициях Москвы и Московского региона.

На печи и на мотоцикле

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПразднование Масленицы в регионах России
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Празднование Масленицы в регионах России

В других популярных на Масленицу регионах тоже свои традиции. В Карелии, в музее "Кижи", проводить зиму предлагают катанием на финских санях, путешествием в мир традиционной карельской куклы и выпечкой сульчин — тонких ржаных лепешек.

Блинчики. Архивное фото
© Fotolia / Liv Friis-larsen
Социологи выяснили, как россияне планируют праздновать Масленицу
В Алтайском крае пройдет настоящая "Сибирская масленица" с катанием на печи и лошадях, выступлениями фольклорных коллективов, конкурсом масленичных чучел и горячими национальными угощениями. Традиционный фестиваль в этом году состоится 17 февраля, вход свободный.

В Псковской области 18 февраля — фольклорный праздник "Масленичный разгуляй", а в Великом Новгороде в этот день гостей ждут не только традиционные масленичные игры "Достань петуха", "Бег в мешках", "Подбрасывание блинов", "Метание валенок", "Распиливание бревна на скорость", но и зимний мотокросс на Кубок Новгородского кремля.

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