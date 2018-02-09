Россия стала лидером по темпам прироста турпотока в Индонезию

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Число российских туристов в Индонезии за 2017 год выросло на 37,7% и превысило 110,5 тысячи человек, что позволило России занять лидирующее место по темпам роста турпотока в эту страну, сообщает Министерство туризма Индонезии.

"Министерство туризма Республики Индонезии подвело итоги 2017 года – по данным официальной статистики за 12 месяцев страну посетили 110 529 российских туристов. По сравнению с 2016 годом, когда число туристов из России составило 80 514 человек, зафиксирован прирост на 37,28%, таким образом, по темпам прироста турпотока в Индонезию Россия заняла первое место среди всех рынков", — говорится в сообщении.

Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии в России и Белоруссии Вахид Суприяди отметил, что интерес к Индонезии во всем мире растёт с каждым годом.

"Мы рады, что прошедший год показал такой существенный прирост туристического потока из России, а это свидетельствует, что потенциал дальнейшего роста аналогичными темпами сохраняется. Надеемся, что 2018 год станет ещё более успешным для Индонезии в сфере туризма. Со своей стороны, мы максимально заинтересованы в развитии интереса к направлению: ежегодно посольство поддерживает целый ряд деловых мероприятий, участвует в специализированных туристических выставках и форумах. С 3 по 5 августа 2018 года пройдет третий Фестиваль Индонезии в Москве. Наша цель – заинтересовать каждого россиянина уникальным колоритом и широкими возможностями отдыха и бизнеса в Индонезии", — рассказал посол.

Министерство туризма Индонезии ставило целью привлечь 108 тысяч российских туристов за 2017 год, и задача оказалась полностью выполнена, даже несмотря на такие существенные факторы, как возросшая активность и извержение вулкана Агунг на острове Бали в конце года и отсутствие прямого авиасообщения между странами.

В Минтуризма Индонезии отметили, что россияне в основном ездят отдыхать на Бали, в то время как туристы других стран уже активно путешествуют на Ломбок и Гили, Бинтан и Батам, на Яву, Суматру, Сулавеси и Папуа. Так, например, острова Бинтан и Батам приняли в 2017 году около 2 миллионов путешественников. Власти активно работают над созданием инфраструктуры на новых направлениях.