Глава Бурятии назвал возможную сумму сбора для неорганизованных туристов

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Туристический сбор с неорганизованных туристов, который предлагает ввести Бурятия, может составить 100 рублей в сезон с человека, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.

Ранее сообщалось, что Бурятия предлагает ввести туристический сбор с "неорганизованных" туристов, так как они наносят значительный экологический ущерб побережью озера Байкал. Это позволит организовать уборку берега и создать туристическую инфраструктуру.

"Мы предлагаем собирать с каждого туриста 100 рублей за весь сезон вне зависимости от количества посещений. Туристы из других регионов, как правило, приезжают на Байкал на три-четыре дня. Местные жители ездят на озеро круглый год. И те и другие заплатят по 100 рублей", — сказал Цыденов.

Он отметил, что общая сумма сбора может составлять до 10 миллионов рублей в год. По словам главы Бурятии, предполагается, что сбор туристы будут оплачивать при помощи безналичных способов оплаты.

"Мы ориентируемся на создание специального приложения или оплату в sms-режиме, что позволит исключить саму возможность наличного расчета. Система администрирования будет сложная, но это позволит создать равные условия для всех – и для местных, и для неместных", — пояснил он.

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