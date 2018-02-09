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Туризм
Туризм

Глава Бурятии назвал возможную сумму сбора для неорганизованных туристов

10:2409.02.2018
(обновлено: 11:07 09.02.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТурист отдыхает на острове Ольхон. Архивное фотоТурист отдыхает на острове Ольхон. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Туристический сбор с неорганизованных туристов, который предлагает ввести Бурятия, может составить 100 рублей в сезон с человека, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.

Операция Байкал: как спасти главное озеро страны
© РИА Новости / Александр Кряжев
Операция "Байкал": как спасти главное озеро страны

Ранее сообщалось, что Бурятия предлагает ввести туристический сбор с "неорганизованных" туристов, так как они наносят значительный экологический ущерб побережью озера Байкал. Это позволит организовать уборку берега и создать туристическую инфраструктуру.

"Мы предлагаем собирать с каждого туриста 100 рублей за весь сезон вне зависимости от количества посещений. Туристы из других регионов, как правило, приезжают на Байкал на три-четыре дня. Местные жители ездят на озеро круглый год. И те и другие заплатят по 100 рублей", — сказал Цыденов.

Он отметил, что общая сумма сбора может составлять до 10 миллионов рублей в год. По словам главы Бурятии, предполагается, что сбор туристы будут оплачивать при помощи безналичных способов оплаты.

"Мы ориентируемся на создание специального приложения или оплату в sms-режиме, что позволит исключить саму возможность наличного расчета. Система администрирования будет сложная, но это позволит создать равные условия для всех – и для местных, и для неместных", — пояснил он.

Читайте полный текст интервью Алексея Цыденова >>

Зимний Байкал
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкПервые заморозки начинаются на Байкале уже в октябре, однако полностью озеро замерзает лишь с середины января. Средняя температура зимой здесь порядка 20-23 градусов мороза.Мужчина на коньках на льду озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Первые заморозки начинаются на Байкале уже в октябре, однако полностью озеро замерзает лишь с середины января. Средняя температура зимой здесь порядка 20-23 градусов мороза.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкЛед Байкала толщиной свыше полуметра выдерживает вес до 15 тонн, поэтому по зимнему озеру можно передвигаться на автомобилях. Это значительно сокращает путь до всех ближайших "святынь". Официальную ледовую дорогу Байкала, по которой ездит транспорт, регулярно проверяют, поэтому можно не опасаться за свою безопасность.Буддийская Всеблагая Ступа Великого Просветления на острове Огой
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Лед Байкала толщиной свыше полуметра выдерживает вес до 15 тонн, поэтому по зимнему озеру можно передвигаться на автомобилях. Это значительно сокращает путь до всех ближайших "святынь". Официальную ледовую дорогу Байкала, по которой ездит транспорт, регулярно проверяют, поэтому можно не опасаться за свою безопасность.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкУдобно передвигаться по льду Байкала и на специальном катере на воздушной подушке.Катер на воздушной подушке на льду озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Удобно передвигаться по льду Байкала и на специальном катере на воздушной подушке.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкЗамерзание Байкала происходит постепенно. Сначала поверхность воды покрывается тонкой ледовой корочкой, но даже небольшое волнение на водной глади разбивает ее на тонкие льдины, которые, постепенно увеличиваясь в размерах, намерзают на берега.Лед на озере Байкал возле острова Огой
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Замерзание Байкала происходит постепенно. Сначала поверхность воды покрывается тонкой ледовой корочкой, но даже небольшое волнение на водной глади разбивает ее на тонкие льдины, которые, постепенно увеличиваясь в размерах, намерзают на берега.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкВ открытой воде озера также постепенно происходит кристаллизация льда. Вода замерзает частями, образуя все больше ледяных линз и иголок.Люди на льду озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
В открытой воде озера также постепенно происходит кристаллизация льда. Вода замерзает частями, образуя все больше ледяных линз и иголок.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкЗимой на озере-море можно заниматься подледным дайвингом, рыбалкой, можно покататься на воздушной подушке или даже сплавиться по Ангаре на льдине. А главное - в это время года Байкал превращается в самый большой в мире каток.Девушка на коньках на льду озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Зимой на озере-море можно заниматься подледным дайвингом, рыбалкой, можно покататься на воздушной подушке или даже сплавиться по Ангаре на льдине. А главное - в это время года Байкал превращается в самый большой в мире каток.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкЛед на Байкале удивительно прозрачный, поэтому даже сквозь толщу застывшей воды в некоторых местах у берега можно разглядеть дно.Лед на озере Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Лед на Байкале удивительно прозрачный, поэтому даже сквозь толщу застывшей воды в некоторых местах у берега можно разглядеть дно.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкОднако путешественникам не стоит забывать о главной опасности зимнего озера - становых трещинах и щелях во льду, которые могут простираться на десятки километров.Лед на озере Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Однако путешественникам не стоит забывать о главной опасности зимнего озера - становых трещинах и щелях во льду, которые могут простираться на десятки километров.
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Туризм
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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AC
Ну прям гений во плоти, с кассовым апаратом по берегу ездить будет, или Баргузинский тракт перекроет. Еще и обыски проводите, что бы туристы бензопилы и сети не возили.
12:23
09.02.2018
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