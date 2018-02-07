В Минеральных Водах с самолета сняли курившего на борту дебошира

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании-лоукостера "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Гюмри (Армения), совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за дебошира, сообщили РИА Новости в компании.

"Самолет "Победы" при выполнении рейса Москва-Гюмри совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за деструктивного пассажира. Дебошир оскорблял экипаж, не подчинялся требованиям командира, вел себя неадекватно и вдобавок закурил", — сообщили в авиакомпании в среду.

Там уточнили, что речь идет о рейсе DP855.

Собеседник агентства добавил, что с дебошира планируется взыскать все расходы, понесенные из-за вынужденной посадки.