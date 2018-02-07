Государственный исторический музей вошёл в программу China Friendly

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Присоединение Государственного исторического музея к программе China Friendly, помогающей адаптации китайских туристов в России, свидетельствует о более масштабном продвижении национального туристского продукта и повышение качества обслуживания туристов, сказал в среду заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков.

Выступая на пресс-конференции в связи с вхождением Государственного исторического музея в программу China Friendly, он отметил, что важным элементом положительной динамики развития выездного туризма являются в том числе и усилия нашей сферы гостеприимства по созданию комфортных условий для китайских туристов. Одним из таких инструментов является программа China Friendly, с которой сегодня работают многие предприятия туристической сферы.

"Присоединение к программе самого крупного и одного из самых известных музеев страны, Государственного исторического музея, говорит о том, что продвижение национального туристского продукта и повышение качества обслуживания туристов охватывает все сегменты сферы гостеприимства. Это очень важный процесс, который помогает нам формировать новые стандарты обслуживания не только зарубежных туристов, но и туристов внутренних", — сказал Конюшков.

По словам чиновника, клиентоориентированность, современные подходы к логистике обслуживания – все это, в конечном итоге, усиливает потенциал российского турпродукта как внутри страны, так и за ее пределами. "Ни один иностранец не приедет туда, куда не едет внутренний турист. Поэтому мы приветствуем готовность турбизнеса и музейного сообщества меняться и становиться более открытыми для любого гостя", — пояснил представитель Ростуризма.

Конюшков заверил, что музеи – это лицо страны, хранители её наследия и культуры, поэтому особенно важно, чтобы информация о нашей истории и наших традициях доносилась без искажений грамотными российскими специалистами, знающими не только суть дела, но и особенности менталитета гостя.

"Со своей стороны, мы рады, что крупнейший исторический музей страны теперь соответствует всем требованиям по приему китайских туристов. И я уверен, что уже в наступившем году еще больше туристов из Китая смогут познакомиться с уникальными фондами ГИМа и узнать от профессиональных экскурсоводов много интересного об истории России", — резюмировал он.