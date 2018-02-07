"Аэрофлот" и Egyptair ждут разрешения Росавиации на маршрут Москва-Каир

© Фото : Ad Meskens Посол Египта в России хочет быть на первом рейсе Москва-Каир Авиакомпании "Аэрофлот" и Egyptair ещё не получили необходимые разрешения Росавиации на выполнение полётов между Москвой и Каиром, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

"Ещё нет", — сообщил Нерадько в среду в кулуарах авиационной выставки NAIS, отвечая вопрос, получили ли "Аэрофлот" и Egyptair необходимые разрешения для выполнения полётов в Египет.