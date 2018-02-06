Египет подготовил разрешения для "Аэрофлота" на полеты в Каир

КАИР, 6 фев — РИА Новости. Авиавласти Египта подготовили разрешения для российской авиакомпании "Аэрофлот" на полеты в аэропорт Каира, заявил РИА Новости информированный источник в министерстве гражданской авиации Египта.

"Авиавласти Египта подготовили разрешения для авиакомпании "Аэрофлот" (на полеты — ред.) в аэропорт Каира. Что касается разрешений в российских аэропортах для авиакомпании EgyptAir, то они пока не доставлены", — сказал собеседник агентства.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться с февраля 2018 года.

Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.

Президент России Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв запрет на полеты российских авиакомпаний в Каир, а также разрешив продавать туры с рейсами в столицу Египта.