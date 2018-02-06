Аналитики подтвердили, что цены в египетских отелях остаются самыми низкими

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Анализ более тех тысяч предложений показал, что на сегодняшний день самые демократичные цены и для зимнего, и для летнего отдыха самостоятельным путешественникам из России предлагают египетские отельеры, сообщили РИА Новости в компании OneTwoTrip.
Эксперты сервиса проанализировали стоимость отелей на курортах Египта и сравнили их с предложениями отелей в других альтернативных странах с морским и пляжным отдыхом. В первую часть исследования были включены направления, пользующиеся спросом в зимний период (Индия, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ, период для сравнения цен — апрель 2018), во вторую — летние направления (Кипр, Греция, Болгария, Испания, Италия и другие, период для сравнения цен — июнь).
Директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес рассказал РИА Новости, что Египет заинтересован в восстановлении потока российских туристов, и одним из способов вернуть наших путешественников, безусловно, будет ценовая политика.
"Мы уже наблюдали аналогичную ситуацию с Турцией. Первые организованные туристы полетели в эту страну на регулярных рейсах. Они были дороже чартерных, но отельеры снизили цены, что позволило обеспечить привлекательную стоимость турпродукта. В случае с Египтом говорить о восстановлении организованного потока еще рано. Но ценовая политика отельеров может склонить выбор в пользу этой страны самостоятельных путешественников, готовых отправиться на Красное море со стыковкой в третьих странах или после открытия прямого авиасообщения с Каиром", — сказал он.