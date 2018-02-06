Аналитики подтвердили, что цены в египетских отелях остаются самыми низкими

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Анализ более тех тысяч предложений показал, что на сегодняшний день самые демократичные цены и для зимнего, и для летнего отдыха самостоятельным путешественникам из России предлагают египетские отельеры, сообщили РИА Новости в компании OneTwoTrip.

Ранее член совета директоров Ассоциации туроператоров Египта и рабочей группы по обеспечению безопасности туристов при МВД АРЕ и министерстве туризма, генеральный менеджер компании TEZ TOUR EGYPT Эхаб Вахдан рассказал РИА Новости, что инфляция местной валюты в АРЕ и нехватка туристов вынудили египетских отельеров опустить уровень цен значительно ниже показателей 2015 года.

Эксперты сервиса проанализировали стоимость отелей на курортах Египта и сравнили их с предложениями отелей в других альтернативных странах с морским и пляжным отдыхом. В первую часть исследования были включены направления, пользующиеся спросом в зимний период (Индия, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ, период для сравнения цен — апрель 2018), во вторую — летние направления (Кипр, Греция, Болгария, Испания, Италия и другие, период для сравнения цен — июнь).

Как показал анализ более трех тысяч предложений, на сегодняшний день самые демократичные цены и для зимнего, и для летнего отдыха самостоятельным путешественникам предлагают египетские отельеры. Средняя стоимость суток проживания, к примеру, в пятизвездочной гостинице на курортах Египта в апреле составляет 7,8 тысячи рублей рублей, что в 1,7 раза меньше среднего показателя по альтернативным направлениям. В июне стоимость проживания в египетской гостинице уровня 5* чуть меньше – 7,6 тысячи рублей, а вот разница с другими направлениями за счет дорогих европейских стран становится больше — 2,2 раза.

Директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес рассказал РИА Новости, что Египет заинтересован в восстановлении потока российских туристов, и одним из способов вернуть наших путешественников, безусловно, будет ценовая политика.

"Мы уже наблюдали аналогичную ситуацию с Турцией. Первые организованные туристы полетели в эту страну на регулярных рейсах. Они были дороже чартерных, но отельеры снизили цены, что позволило обеспечить привлекательную стоимость турпродукта. В случае с Египтом говорить о восстановлении организованного потока еще рано. Но ценовая политика отельеров может склонить выбор в пользу этой страны самостоятельных путешественников, готовых отправиться на Красное море со стыковкой в третьих странах или после открытия прямого авиасообщения с Каиром", — сказал он.