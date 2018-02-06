Путин подписал закон о классификации гостиниц

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц по принципу присуждения им "звезд".

Утверждать классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей будут государственные органы, ответственные за туристическую сферу. Закон вступит в силу с января 2019 года.

Проект предусматривает обязательное присвоение гостиницам определенного числа звезд. С 2019 года под действие правила подпадут отели, в которых более 50 номеров, с 2020 года — более 15 номеров, а с 2021-го — все гостиницы. Информация о статусе будет размещаться на сайте Министерства культуры.

Сейчас подобная классификация ведется добровольно.

Также закон запрещает гостинице работать, если ей не присвоили определенную категорию. Нарушителям будут грозить штрафы.

Аттестат организаций, которые займутся классификацией гостиниц, действует три года. Они смогут работать по всей России, однако должны уведомлять власти каждого региона, в которых будут оценивать гостиницы.

Перечень таких организаций будет вести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Как отмечал глава думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, главная цель проекта — повысить качество услуг в отрасли. В Совфеде, в свою очередь, пообещали внимательно следить за выполнением гостиницами закона.

История рассмотрения

Документ подготовило Министерство культуры после соответствующего поручения президента. В декабре 2016 года его внесли на рассмотрение правительства, а в январе 2018-го Госдума приняла его в окончательном, третьем чтении.