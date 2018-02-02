Из России в Египет будет совершаться около пяти авиарейсов в неделю

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. Переговоры о запуске авиарейсов из Москвы в Каир еще продолжаются, но планы запустить авиасообщение с середины февраля остаются в силе, в неделю из РФ в Египет будет совершаться ориентировочно пять полетов, сообщил министр транспорта Максим Соколов.

"Договорной процесс еще идет, но тот прогноз, который я давал в отношении второй половины февраля, я подтверждаю",- сказал Соколов РИА Новости.

Как отметил он, в неделю из РФ в Египет будет совершаться несколько рейсов. "Примерно пять в неделю, но это не только "Аэрофлот",- сказал министр.