МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Ирина Овчинникова. В последний месяц зимы надоедают снег и грязь, пуховики и шапки. На лыжах и коньках накатались, простудой несколько раз переболели. До летнего отпуска еще далеко, а сменить обстановку уже хочется.
Но есть и хорошие новости: в феврале можно улететь в лето, это будет намного дешевле, чем в высокий сезон, мы подсчитали. И нашли самые интересные и выгодные предложения.
"Наиболее популярные направления для пляжного отдыха сейчас — это страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам), ОАЭ, — рассказывает PR-специалист ANEX Tour Яна Кучегура. — Это связано с высоким уровнем сервиса, финансовой доступностью, обширной чартерной программой, а также отсутствием необходимости оформления визы".
Минус отпуска в Восточной Азии — длительные перелеты: так, в ОАЭ из Москвы лететь пять-шесть часов, в Таиланд — девять-десять часов. Мало кто может взять незапланированный отпуск больше, чем на семь дней, и их жаль тратить на сон в самолете.
Поэтому обратим внимание на ближайшие курорты.
Сочи: здравницы в субтропиках
В феврале температура воды в Черном море — не выше десяти градусов, в Средиземном — 13-19, поэтому как альтернативу морскому купанию отели предлагают бассейны с панорамными видами, искусственным течением и морской водой.
В феврале в Сочи не жарко (средняя температура воздуха — плюс 9-10 градусов). Но это компенсируется теплым солнцем, которым можно любоваться, в том числе прямо из бассейна санатория "Мыс Видный" под купольной стеклянной крышей.
В феврале стоимость семи ночей для двоих в номере "стандарт" с трехразовым питанием без лечения обойдется в 39 тысяч рублей, с лечением — 42 тысячи.
В другом сочинском санатории, оздоровительном комплексе "Дагомыс", есть целых три открытых бассейна с подогреваемой морской водой. Один — детский (глубина 0,7 метра), второй — с эффектом быстрой реки, водопадом и аэромассажем, третий — с эффектом джакузи.
"Цены в этом году намного ниже, чем в предыдущем, — говорит Екатерина Уразовская, исполняющая обязанности начальника отдела маркетинга. — Например, путевка на неделю для двоих с завтраком (стандартный номер) в низкий сезон обойдется в 26 тысяч рублей".
В санатории "Сочи" имеется открытый бассейн с подогреваемой морской водой. В феврале семь ночей для двух взрослых в номере "стандарт" с трехразовым питанием — порядка 41 тысячи рублей.
При планировании отдыха необходимо, естественно, учитывать расходы на перелет (12-20 тысяч рублей) и стоимость трансфера.
Турция и Кипр: хороший и недорогой сервис
Перелет на Кипр из Москвы займет примерно столько же, что и до турецкой Антальи, — около трех с половиной часов. Схожа в этих странах и февральская погода: средняя температура воздуха — 13–18 градусов.
Так, к примеру, неделя с 15 по 22 февраля на двоих в номере "стандарт" по системе "ультра все включено" в отеле Alva Donna Exclusive (Белек) с открытым подогреваемым бассейном и горками обойдется в 55 тысяч рублей (все цены здесь и далее приведены на двоих и с учетом перелета).
Для сравнения: такой же тур на первую неделю августа стоит 123 тысячи рублей.
В феврале достаточно низкие цены предлагают отели высокого уровня. Неделя c 14 по 21 февраля на двоих в номере "стандарт" по системе "ультра все включено" в Rixos Sungate 5*(Анталья) с открытым подогреваемым бассейном обойдется в 72 тысячи рублей (в августе — 163 тысячи). Эту же неделю можно провести в Calista Luxury Resort 5* (Белек) с хорошим закрытым бассейном за 84 тысячи рублей (номер "стандарт", "все включено").
Эксперт также советует присмотреться к Кипру, хотя здесь цены немного выше: неделя с 14 по 21 февраля на двоих в номере "улучшенный стандарт" с завтраками в отеле Amathus Beach Hotel Limassol 5* (Лимассол) c самым большим и одним из самых красивых крытых бассейнов Кипра стоит почти 90 тысяч рублей (в августе такой же тур обойдется минимум в 170 тысяч, если бронировать заранее).
Иордания, Израиль и Канары: тепло и комфортно
Поклонникам отдыха подальше от соотечественников стоит присмотреться к неочевидному варианту — Иордании. Перелет сюда занимает примерно четыре с половиной часа, температура воздуха — около 20 градусов.
"На курорте Акаба на Красном море рады принимать туристов в феврале, когда нет еще изнуряющей жары, — говорит Жебелев. — Здесь предлагаются комфортный отдых при отеле и интересные экскурсионные поездки".
Семь ночей с 13 по 20 февраля в номере "стандарт" с двухразовым питанием в отеле Marina Plaza By Swiss — Belhotel 4* (Акаба) обойдутся в 50 тысяч рублей на двоих (с перелетом).
Похожие предложения можно найти и на другом курорте Красного моря — в Эйлате (Израиль). Там, кстати, не будет языкового барьера: во многих отелях и магазинах есть русскоговорящие сотрудники, с английским языком тоже нет проблем.
Перелет на один из Канарских островов, Тенерифе, занимает чуть больше времени — шесть с половиной часов. Температура воды в Атлантическом океане — 20-21 градус, воздух прогревается до 25 градусов.
Кроме отдыха на море (а пляжи здесь — и с черным, и с белым, и даже с розовым песком), туристов ждут многочисленные экскурсии. Можно поехать на вулкан Тейде (высота — 3718 метров), в Лоро-парк (пингвины, дельфины, касатки, тигры и много других обитателей биопарка), в Сиам-парк (аквапарк), к пирамидам Гуимар, Пещере Ветра, ущелью Маска, скалам Лос Гигантес и к "месту силы" — уникальному лесу Эсперанса.
В столице Канарских островов, городе Санта-Крус, именно в феврале проходит карнавал, который считается вторым по масштабности после карнавала в Рио-де-Жанейро. В 2018 году он состоится с 7 по 18 февраля.
Семь ночей в эти даты на двоих в номере "стандарт" без питания в Be smart Florida Plaza будут стоить около 90 тысяч рублей (с чартерным перелетом).
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